Dopravný chaos v Bratislavskom kraji, naštvaní cestujúci hromžia: Deti nemajú ísť ako do školy!

V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) začal od pondelka jazdiť nový regionálny autobusový dopravca - Arriva.

Nahradil dopravcu Slovak Lines, ktorý so svojimi Regio autobusmi jazdil 72 rokov. Zmenu dopravcu však sprevádzajú obmedzenia pre nedostatok vodičov. Pre tento problém už Slovak Lines hlásil posledné týždne výpadky spojov. Aj Arriva avizovala, že zhruba na 50 linkách dôjde k obmedzeniam. Dotknúť sa majú najmä okolia Pezinka a Senca.

Arriva deklaruje, že hneď ako budú linky obsadené vodičmi, doprava sa vráti k bežným cestovným poriadkom. "Pracujeme na tom, aby sme výpadky čo najskôr nahradili," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan. Informácie o aktuálnych obmedzeniach dostanú cestujúci na webe dopravcu, bezplatnej infolinke +421 915 733 733 či prostredníctvom mailu informacie@arriva.sk.

Viacerí cestujúci sa sťažovali na sociálnej sieti, že im ráno neprišiel spoj smerujúci do školy či do práce. "Ranné spoje z Novej Dedinky nešli a deti sa nemali ako dostať na vlak do školy," napísala Dana. "Zo Záhorskej Vsi nešiel autobus do Bratislavy s odchodom o 6.41 h. Overoval som si to a tento spoj nebol medzi tými, ktoré boli avizované, že budú mať výpadok," napísal Vladimír ako podnet do TASR. Na zastávke mali čakať cestujúci od 5.00 h a do hlavného mesta nešiel odvtedy žiadny spoj. "Ľudia sa nemali ako dostať do zamestnania, škôl či na lekárske vyšetrenia," podotkol cestujúci.

Arriva na kritiku na sociálnej sieti reagovala ospravedlnením sa za vzniknuté nepríjemnosti. Verí, že sa situácia zlepší a získa si dôveru ľudí v Bratislavskom kraji. Deklaruje, že vodičom ponúkli rovnaké podmienky, ako mali v Slovak Lines. "Niektorí sa rozhodli ponuku neprijať, niektorí z objektívnych dôvodov nemohli nastúpiť. Zazmluvňujeme aj kolegov z iných krajín, aby bola služba čo najskôr plnohodnotne zabezpečená," skonštatoval dopravca. Argumentuje aj tým, že mal na spustenie prevádzky iba päť týždňov, keďže zmluvu po rôznych odvolaniach a obštrukciách v súťaži podpísal s krajom až začiatkom októbra.

Predseda BSK Juraj Droba ešte v nedeľu (14. 11.) večer s odvolaním sa na informácie Arrivy uviedol, že výpadky spojov môžu byť v pondelok až na úrovni 30 percent. "Dôvodom je nedostatok šoférov, pandémia, karanténa, ale aj nechuť vodičov prejsť k novému dopravcovi," informoval. Dopravcu preto požiadal bezodkladne zverejniť zoznam spojov, ktoré nepôjdu, a naplánovať spoje tak, aby výpadky čo najmenej postihli dôležité spoje počas špičky.

Od Arrivy očakáva predstavenie plánu, ako zabezpečí v čo najkratšom čase dopravnú obslužnosť celého kraja tak, ako sa nový dopravca zaviazal v zmluve. "Upozornil som dopravcu, že BSK si za nevypravené spoje bude účtovať sankcie. V plnej výške," podotkol Droba. BSK podpísal s Arrivou zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.