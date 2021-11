Fotili, čo nemali: Turistov v Turecku zatkli a podozrievajú zo špionáže

V Turecku zatkli dvoch izraelských turistov kvôli podozreniu zo špionáže, pretože si fotografovali prezidentský palác v Istanbule.

Informoval o tom server The Times of Israel. Izraelský premiér Naftali Bennett povedal, že jeho vláda robí všetko preto, aby izraelský pár Turci prepustili. Odmietol, že by išlo o špiónov, podľa neho obaja pracujú v Izraeli ako vodiči autobusu.

Natali a Mordy Okninovci boli zatknutí v Istanbule vo štvrtok, pretože počas svojej dovolenky odfotili prezidentský palác a poslali fotky domov svojim príbuzným. Ich rodina tvrdí, že nevedeli, že je také fotenie v Turecku nezákonné. Miestne úrady ich podozrievajú zo špionáže. V piatok turecký súd predĺžil ich väzbu o 20 dní.

"Zatiaľ neboli obvinení a robíme všetko pre to, aby také obvinenie nebolo podané. Snažíme sa, aby sa čo najskôr mohli vrátiť do Izraela," povedal izraelský právnik zadržaného páru. Turecký advokát izraelského páru navštívil aj ich miestneho sprievodcu, ktorý bol tiež zadržaný políciou. Sprievodca uviedol, že turistov žiadal, aby prezidentský palác nefotili, pretože je to nebezpečné. Oni ho ale neposlúchli.

Turecká prokuratúra tvrdí, že izraelskí turisti fotili nielen palác prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ale aj bezpečnostné stanovište v okolí a kamery. Natali Okninová podľa serveru The Times of Israel poslala fotky do rodinnej skupiny v mobilnej aplikácii WhatsApp s popisom "Takýto krásny dom".