Ochladzuje sa a Európa nemá dostatok plynu: Test pre celý kontinent

Teploty v Európe klesajú. A ochladzovanie zvyšuje tlak na už aj tak nedostatočné zásoby energií na kontinente v tohtoročnej zimnej sezóne.

Podľa aktuálnych predpovedí v niektorých častiach Talianska má byť na budúci týždeň až o 2 stupne Celzia nižšia teplota, ako je bežné pre túto ročnú dobu. Aj v južnom Francúzsku, Španielsku a Nemecku očakávajú chladnejšie počasie ako zvyčajne.

Spoločnosť Centrica, hlavný dodávateľ energie v Spojenom kráľovstve, varovala svojich 9 miliónov zákazníkov, aby sa pripravili na ochladenie, ktoré môže trvať až šesť týždňov. Ochladzovanie je pritom obzvlášť citlivá téma pre ľudí v Británii, kde ceny plynu už druhý týždeň stúpajú potom, ako v októbri dosiahli rekord.

Dodatočné dodávky plynu, ktoré Európe prisľúbilo Rusko, sú zatiaľ len "zanedbateľné" a dodávky z Nórska boli znížené z dôvodu údržby. „To otestuje dodávky energií v celej Európe,“ povedal Tyler Roys, vedúci európsky prognostik spoločnosti AccuWeather.

Referenčné ceny plynu sú stále takmer štyrikrát vyššie ako normálne v tomto ročnom období, čo vedie k prudkému nárastu cien elektriny a emisných povolení v Európe. Za celý tento týždeň vzrástol referenčný európsky termínovaný kontrakt na plyn na burze v Amsterdame o 1,4 % potom, ako minulý týždeň vyskočil o 14 %.

Chladnejšie teploty na juhu sa zhodujú s búrkovým počasím nad Stredozemným morom s hrozbami záplav, povedal Roys. To prinesie veľké výkyvy vo výrobe veternej energie, čo pravdepodobne povedie k ešte vyššiemu kolísaniu cien.

Novembrové teploty by sa celkovo mohli priblížiť k normálu, no podľa údajov Accuweather môžu byť chladnejšie ako priemer za uplynulé štyri roky. To by mohlo mať vplyv aj na úroveň skladovania plynu. Dopyt po plyne sa totiž zvýšil, keďže sa ekonomiky zotavujú z pandémie nového koronavírusu.

Príchod chladného počasia do Európy nasleduje po mrazoch a snehu v Číne, ktorá je najväčším spotrebiteľom energií na svete. Vyšší dopyt po vykurovaní môže zintenzívniť už aj tak tvrdý boj o dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG), pričom ceny amerického LNG sú v Ázii stále atraktívnejšie. A zároveň vývoj fenoménu La Niňa v oblasti Tichého oceánu znamená možné nižšie teploty v severovýchodnej Ázii počas zimných mesiacov. Podobne ako El Nio, aj fenomén La Nia je spájaný so zmenami charakteru počasia po celom svete.