Psík zjedol majiteľke nohavičky: Helen dostala od veterinára účet, po ktorom zalapala po dychu

Helen Morgan a jej partner z anglického mesta Sunderland sa ponáhľali na pohotovosť k veterinárovi. Účet ich nakoniec vyšiel poriadne draho po tom, ako ich psík zjedol tango nohavičky.

Ako informuje mirror.co.uk, pes prehltol tangáče svojej majiteľky po tom, čo si robil prieskum v koši na špinavú bielizeň. Od istého momentu bola Helen nútená uchovávať ponožky výlučne vo vyššie položených poličkách, keďže jej milovaný pes Charlie Bear mal v minulosti aféru s ponožkami. Nikdy si však nepredstavovala, že by ich trojročný psík zatúžil aj po jej spodnej bielizni – ponoril sa do koša a schmatol jej bavlnené tangá.

45-ročná opatrovateľka Helen a jej 47-ročný partner David Ferry boli potom nútení prenasledovať energického psa po obývačke. V momente, keď však tangá celé prehltol, zostali ako obarení. Dvojica sa potom v panike ponáhľala veterinárovi, pričom ich účet bol takmer 300 eur. Veselé obrázky ukazujú Charlieho Beara, ktorý má na sebe šatku so sloganom „zlodej nohavičiek“ a pri sebe nápis „Zjedol som mamine nohavičky a dostať ich späť ju stálo 250 libier“.

Helen povedala, že jej psík je naozaj drzý. „V noci mi ukradol nohavičky z koša na bielizeň. Boli to čierne bavlnené tangá. Mal ich v ústach a prenasledovali sme ho, čo sme naozaj nemali. Držal v ústach, no nevzdal sa ich a celé ich prehltol." Dodala, že následne ich nemohli dostať von. Helen prezradila, že presne vedela, čo bude nasledovať ďalej, pretože jej pes už v minulosti prehltol ponožky. „Okamžite som zavolala veterinára a povedala som, že môj pes mi prehltol nohavičky,“ povedala. Celkový účet bol 250 libier (takmer 300 eur). 150 libier (175 eur) zaplatili už len za to, že pomoc hľadali na pohotovosti a nie v čase bežných ordinačných hodín.

Psovi potom na veterine pichli injekciu, ktorá vyvolala zvracanie. Helen bola nakoniec rada, že Charlie Bear neprehltol nejaké obrovské nohavičky. Podľa jej slov sa ich snažil prehltnúť, čo sa mu nakoniec podarilo, pričom nemal žiadne problémy s dýchaním. Veterinár jej položil niekoľko otázok – kedy ich prehltol a aké sú to nohavičky. „Potom prišla sestrička, že pes ich vyvracal. Môj partner si ich vypýtal späť. Samozrejme, že len žartoval. Ja som povedala, že ich nechcem, že ich má vyhodiť do koša.“ Charlie bol po ceste domov ticho ako pena. Helen prezradila, že odteraz už musia dávať pozor nie len na ponožky, ale aj na nohavičky. „Teraz je to smiešne. Na druhý deň sme sa na tom smiali, ale vtedy to bol trochu šok," dodala.