Migračná kríza prudko graduje! Rázny krok leteckých spoločností, ktoré majú zvážať migrantov do Bieloruska

Sýrska súkromná letecká spoločnosť Cham Wings Airlines pozastavuje lety do Bieloruska.

Oznámila to v sobotu na sociálnej sieti Twitter. Toto svoje rozhodnutie vysvetlila migračnou krízou na hraniciach Poľska a Bieloruska.

"Je ťažké identifikovať, či pre cestujúcich do Bieloruska ide o ich cieľovú destináciu, alebo či ide o imigrantov," vysvetlili Cham Wings Airlines vo svojom vyhlásení.

Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje prednedávnom informovala o plánoch EÚ uvaliť sankcie na letecké spoločnosti Turkish Airlines a ruský Aeroflot z dôvodu ich možnej účasti na preprave migrantov k hraniciam EÚ cez Bielorusko. Spoločnosť Turkish Airlines oficiálne uviedla, že obvinenia proti nej sú "nepodložené" a že nie je zapojená do nelegálneho pohybu migrantov, a to ani cez Bielorusko.

Turecká spoločnosť sľúbila, že na lety do Minska nevpustí občanov Iraku, Sýrie a Jemenu - okrem tých, ktorí majú diplomatický pas. Lety do Minska pozastavili aj iracké aerolínie, pozastavili lety do Minska. Viaceré letecké spoločnosti sa ocitli v centre pozornosti po tom, čo sa migračná kríza na hraniciach Bieloruska s Lotyšskom, Litvou a Poľskom v pondelok 8. novembra prudko vyostrila.

Niekoľko tisíc ľudí vtedy prišlo z bieloruskej strany k poľským hraniciam a odmietajú opustiť pohraničné pásmo. Niektorí z nich sa pokúsili dostať do Poľska zvalením alebo prestrihnutím plotu z ostnatého drôtu.

Členské štáty EÚ obviňujú Minsk zo zámernej eskalácie krízy a žiadajú uvalenie sankcií. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko zasa tvrdí, že za túto situáciu si môžu samotné západné krajiny, lebo v dôsledku ich konaniu ľudia utekajú zo svojej vlasti pred vojnou.