OĽaNO oslavuje 10 rokov: Pochová hnutie jeho zakladateľ Matovič? Čo hovorí politológ

Majú za sebou prvú dekádu existencie. Hnutie Igora Matoviča (48) Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti tento týždeň oslávilo okrúhle výročie.

Zo zoskupenia štyroch zakladajúcich členov sa postupne vypracovalo na premiérsku stranu, ktorá ovplyvňuje dianie v štáte. Matovič sa z pozície „politického klauna“ dostal na čelo vlády. Aká budúcnosť čaká hnutie?

Presne 11. novembra 2011 zaregistrovali OĽaNO ako politický subjekt. Matovič od začiatku používal netradičné vyjadrovanie či rôzne „divadelné kúsky“ a o OĽaNO hovorí ako o protikorupčnom hnutí. Politológovia mu však dávajú prívlastky ako populistické či antisystémové. OĽaNO je postavené najmä na lídrovi, ktorý za 10 rokov nemal žiadneho straníckeho vyzývateľa. „Pre Slovensko bol náš príbeh vykúpením z vlády mafie, ktorá tu bola,“ povedal Matovič tento týždeň po otázke na desiate výročie.

NEVYPOČITATEĽNÝ

Počas svojho pôsobenia v politike ho charakterizovali excentrické kúsky ako sypanie peňazí v parlamentnej sále, parkovanie na priechode pre chodcov v centre mesta, sypanie striekačiek na hlavu poslancovi, alebo plač na tlačovkách či rozdávanie banánov v parlamente. Jeho politickí kolegovia ho často označovali ako pomstychtivého, urážlivého a považujú ho za neriadenú strelu. Do konfliktu sa totiž dostával nielen s opozičnými zástupcami, ale po vstupe do vlády v r. 2020, keď sa stal premiérom, začal kritizovať svojich vlastných členov na čele s Richardom Sulíkom.

Matovič sa počas koronakrízy dokázal rozhádať takmer s každým, kto mal iný názor na jeho kroky - od vedcov cez podnikateľov až po lekárov. Matovič ako líder hnutia nemá problém s častým protirečením si. Názor na niektoré veci dokáže meniť v priebehu niekoľkých dní, tak­že je ľahké nájsť viaceré jeho výroky, ktoré idú proti sebe. Počas rokov v politike musel tiež vysvetľovať otázniky okolo svojho účtovníctva, za čo však nikdy nebol odsúdený.

Líder OĽaNO to opisoval ako politickú objednávku zo strany Smeru. Po jeho víťazstve v parlamentných voľbách sa zase prišlo na to, že jeho diplomovka je plagiátom. Hnutie charakterizuje aj to, že každé voľby sa zvolení poslanci postavia na koniec kandidátky a tak je vždy otázne, či budú opätovne zvolení. Teraz sa špekuluje, či Matovič zostane lídrom hnutia aj v ďalších voľbách, alebo jeho miesto preberie Eduard Heger. Preferencie OĽaNO však klesli na tretinu ich volebného výsledku a Matovič je zároveň najmenej dôveryhodným politikom.