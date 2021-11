V Banskej Bystrici chceli zintenzívniť očkovanie, narazili na problém: Prečo chýbajú lekári!

Očkovacie kapacity v OC Európa v Banskej Bystrici sa v sobotu popoludní už naplnili.

Ďalších záujemcov o vakcináciu proti COVID-19 nie je z kapacitných dôvodov už možné zaočkovať. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.

„Prosíme všetkých, ktorí majú o očkovanie záujem, aby využili možnosť zaočkovať sa vo veľkokapacitných centrách v Banskobystrickom kraji, alebo aby oslovili s touto požiadavkou svojho všeobecného lekára,“ uviedla Štepáneková.

„Intenzívne pracujeme na tom, aby sme možnosť očkovania ešte rozšírili, narážame však na nedostatok lekárov, ktorí musia pre rapídne sa zhoršujúcu pandemickú situáciu slúžiť pri covidových pacientoch v nemocniciach,“ doplnila.

V BBSK budú na budúci týždeň otvorené veľkokapacitné centrá a to aj bez pozvánky v jedálni Doprastavu na Hronskej ulici 1 vo Zvolene (štvrtok a piatok od 8.00 h do 14.00 h), na Mestskom úrade na Novohradskej 1 v Lučenci (štvrtok a piatok od 8.00 h do 14.00 h a v sobotu od 7.00 h do 17.00 h) a v budove bývalého Krajského súdu v Banskej Bystrici na Komenského ulici 12 (piatok, sobota a nedeľa od 9.00 h do 12.00 h a od 12.45 h do 16.00 h).

O prípadnom rozšírení očkovacích možností a zmenách v rozpise bude BBSK verejnosť informovať.