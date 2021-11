Padol verdikt: Chlapec, ktorý prežil pád lanovky, sa musí vrátiť do Talianska

Telavivský súd vo štvrtok rozhodol, že šesťročný chlapec, ktorý prišiel o svojich rodičov, brata a prarodičov pri páde lanovky v Taliansku, sa musí do 15 dní vrátiť k príbuzným žijúcim v Taliansku.

Eitan Biran v máji prežil tragédiu v Taliansku ako jediný z rodiny. Odvtedy sa okolo neho odohráva spor o opatrovníctvo, o ktoré bojujú jeho príbuzní v Taliansku a Izraeli, pripomenul spravodajský portál The Times of Israel.

Jeho rodina v Izraeli požiadala pred časom odvolací súd, aby zabránil jeho plánovanému návratu do Talianska. Súd v Tel Avive však túto žiadosť vo štvrtok zamietol a nariadil, aby bol chlapec "vrátený do Talianska do 15 dní".

Izraelské médiá, ktoré informovali o najnovšom rozsudku v tejto kauze, uviedli, že Eitanovi príbuzní v Izraeli sa môžu ešte odvolať na izraelský najvyšší súd. Nateraz nie je známe, či túto možnosť využijú.

Taliansky justičný systém okrem toho tento týždeň vydal medzinárodný zatykač za únos na Šmuela Pelega, starého otca Eitana Birana.

Podľa talianskeho denníka Corriere della Sera sú starý otec a jeho vodič, na ktorého bol tiež vydaný zatykač, obvinení z "prípravy a uskutočnenia vopred premysleného plánu" únosu malého chlapca. K únosu došlo v septembri. Starý otec chlapca dopravil do Izraela súkromným lietadlom.

Dieťa, ktoré bolo pri nehode vážne zranené, bolo po prepustení z nemocnice talianskou justíciou zverené jeho tete z otcovej strany, ktorá býva v provincii Pavia v severnom Taliansku. Rodine jeho matky s bydliskom v Izraeli súd prisúdil len právo chlapca navštevovať.

V skoršom rozsudku súd pre rodinu v Tel Avive uviedol, že Eitanovo bydlisko je v Taliansku, kam sa jeho rodina presťahovala, keď mal len mesiac. Súd vtedy dospel k záveru, že jeho presťahovanie starým otcom do Izraela bolo nezákonné a porušilo opatrovnícke práva jeho tety. Sudkyňa zároveň vyzvala príbuzných z oboch strán na vzájomné zmierenie s tým, že je to v chlapcovom záujme.

K spomínanej nehode došlo 23. mája. Pád kabíny lanovky spájajúcej mestečko Stresa na brehu jazera Lago Maggiore s horou Mottarone si vyžiadal životy 14 ľudí, pričom piati z nich boli práve členovia Eitanovej rodiny žijúcej v Taliansku.

Okrem Eitanovho otca, ktorý ho pravdepodobne zachránil silným objatím, pri nehode zahynula aj chlapcova matka, mladší brat a dvaja prarodičia.

Nešťastie okrem Eitana prežilo ešte jedno dieťa, ktorá však svojim zraneniam neskôr podľahlo v nemocnici v Turíne. Eitan utrpel vážne zranenia hrudnej a brušnej dutiny, z ktorých sa dlho liečil.