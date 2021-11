Kollár poukázal na hrozbu kolapsu zdravotníctva: Musíme konať, či sa to niekomu páči alebo nie

Hnutie Sme rodina podporí vládnu novelu legislatívy súvisiacu s treťou vlnou pandémie.

Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) počas štvrtkového kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Hoci nesúhlasí so zmenami pri pandemickej PN, poukázal na zlú epidemiologickú situáciu a hrozbu kolapsu zdravotníctva. "Musíme niečo urobiť, či sa to niekomu páči alebo nie," poznamenal s tým, že doba je taká, aká je, a vyžaduje si riešenia.

Okrem toho kritizoval postoj niektorých poslancov, ktorí si opakovane v pléne odmietajú nasadiť respirátory. Vo štvrtok dopoludnia dokonca Milan Mazurek (nezaradený) blokoval rečnícky pult aj po tom, ako ho vykázali z pléna. "Keď sa budú robiť takéto nezmyselné obštrukcie, budeme asi potrebovať parlamentnú stráž," podotkol Kollár. Dodal, že keď si niekto nedá povedať, vedenie parlamentu môže dotyčného len formálne vykázať. Miesto okamžitej zmeny rokovacieho poriadku "pre jedno rúško" uprednostňuje normálnu diskusiu a ak to ani tak nepôjde, až potom by pristúpil k zmene rokovacieho poriadku.

Zdôraznil, že práve poslanci majú byť prví v dodržiavaní pravidiel. Pripomenul, že ako zákonodarný zbor prinášajú ľuďom ustanovenia, ktoré by mali slúžiť v prospech všetkých, preto by mali ako prví nariadenia dodržiavať. Mrzí ho, že poslanci to nerobia a aj v pléne si dávajú dole rúška. "Tým pádom je jasné, že nabádajú aj ostatných, ktorí takýmto nezmyselným protestom môžu nakaziť alebo ohroziť ostatných obyvateľov. A to je veľmi nekorektné," dodal.

Kollár poznamenal, že ani po prijatí novej legislatívy súvisiacej s treťou vlnou pandémie nebude možné obmedziť vstup poslancov do práce, pretože ako ústavní činitelia majú iné postavenie a nik nemôže poslancovi zabrániť prísť na rokovanie. Myslí si však, že každý člen zákonodarného zboru by mal mať toľko slušnosti a solidarity voči kolegom či zamestnancom NR SR, aby sa snažil ich neohroziť. "Nie všetci prejdú cez tú chorobu bez následkov," upozornil na možné dôsledky ochorenia COVID-19.