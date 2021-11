Slovenský hádzanár dvakrát v Zostave kola najlepšej ligy sveta!

Pred januárovými ME na Slovensku predvádza Tomáš Urban v nemeckej Bundeslige výborné výkony.

Ďalší reprezentant so skvelou formou pred majstrovstvami Európy na Slovensku! Hádzanár Tomáš Urban posilnil pred aktuálnou sezónou GWD Minden v najkvalitnejšej súťaži sveta – v nemeckej Bundeslige. A predvádza naozaj parádne výkony, keď ho počas jesene v lige už dvakrát zaradili medzi absolútne najlepších do Zostavy kola.

A to aj napriek tomu, že jeho mužstvo sa v tvrdej konkurencii nachádza zatiaľ na chvoste tabuľky. Má však na konte viacero smolných prehier, dokonca aj v zápase, v ktorom Minden viedol o 8 gólov... „Znie to ako klišé, ale moje výkony by som určite vymenil za body. Verím však tomu, že karta sa obráti a bude to fungovať. Naše výkony majú rastúcu úroveň,“ poznamenal Urban a jeho slová potvrdilo aj stredajšie víťazstvo jeho tímu na horúcej pôde v Melsungene 29:25.

V Bundeslige nabitej hviezdami patrí rodákovi z Košíc medzi kanoniermi momentálne 16. priečka so 44 gólmi. Ku streleckému „výbuchu“ mu pomohol aj zaujímavý presun v zostave. Ľavák Urban je klasickým pravým krídlom, v posledných zápasoch sa však už objavoval na pozícii pravej spojky. A hre na tomto poste sa skvele prispôsobil. „Vyplynulo to zo situácie, tréner mal starosti so zraneniami hráčov. Dal mi teda šancu v strede a ja som sa jej chytil. Samozrejme, mal som k tomu aj špeciálnu prípravu, takýto presun nebýva jednoduchý,“ vysvetlil T. Urban. „Fungovalo to aj na tréningu, takže tréner nemal strach ma použiť aj na tomto poste. A klaplo to. Uvidíme, či to tak zostane aj vo zvyšku sezóny.“ Táto alternatíva je otvorená i v slovenskej reprezentácii, tréner Peter Kukučka ju v predošlých zápasoch už aj vyskúšal.

Zmena v klube sa ukázala ako výborný ťah. Slovenský reprezentant nastrieľal proti TBV Lemgo 10 gólov a hneď v ďalšom kole naložil rovnakú porciu aj do siete TSV Hannover Burgdorf. V poslednom víťaznom zápase svojho tímu sa T. Urban zapísal do streleckej listiny šesťkrát. „Verím, že v tabuľke pôjdeme vyššie. Tlak na tím je však v bundeslige naozaj veľký, mnohí hráči si to uvedomujú a trochu to zväzuje ruky. Stratili sme aj zápasy, kde sme mali náskok, no body nám doslova utiekli pomedzi prsty...“

Skúsený 32-ročný Urban je v aktuálnom reprezentačnom tíme jedným z mála, ktorí zažili výbornú éru slovenskej mužskej hádzanej spred desaťročia. Zahral si na majstrovstvách Európy (2012) a dvakrát aj na majstrovstvách sveta (2009, 2011). Stal sa najlepším hádzanárom Slovenska za rok 2016, trikrát vybojoval majstrovský ligový titul na Slovensku (Prešov) a raz v Maďarsku (Veszprém). Pamätným preňho zostal najmä svetový šampionát 2009 v Chorvátsku, kde Slováci predvádzali skvelé výkony v základnej skupine a napokon skončili na historickom 10. mieste. „Bol to náš najväčší úspech, rád sa k tomu obdobiu v myšlienkach vraciam. Chalani hrali vo výborných kluboch, takže ja ako mladík som sa mohol od každého čosi naučiť. Teraz už patrím v reprezentácii medzi skúsenejších, takže musím aj ja niečo odovzdať mladším chalanom. Národný tím je moja srdcovka, kým bude o mňa záujem, chcem hrať!“

Ideálnou možnosťou „priučiť mladých“ môžu byť blížiace sa majstrovstvá Európy, ktoré v januári organizuje Slovensko spolu s Maďarskom. Slováci nastúpia v základnej skupine práve v jeho rodných Košiciach. „Situácia je samozrejme iná, tím má úplne iné zloženie. V príprave sa nám síce výsledkovo príliš nedarilo, ale v kluboch to viacerým chalanom celkom ide. Aj preto verím, že sa nám to s vyladením formy podarí vyšperkovať presne k samotnému šampionátu. Aby sme si to najlepšie z našich výkonov nechali práve na január. Aj spomínaný úspech na MS v roku 2009 výrazne zvýšil záujem o hádzanú na Slovensku a teraz máme doma rovnakú šancu, ak nie väčšiu: Opäť sa postarať o „boom“, ktorý pomôže nášmu športu a posunie ho vyššie.“

Počas pandémie pracoval v obchode

Tomáš Urban žije v Nemecku s partnerkou Luciou a synom Tomáškom. Aj jeho život ovplyvnila pandémia, tvrdí však, že v niečom mu aj pomohla. V čase všemožných zákazov a zrušených športových podujatí oslovil s niekoľkými spoluhráčmi riaditeľku klubu, ktorá je zároveň aj spolumajiteľkou hlavného sponzora – fabriky na výrobu nápojov. „Nechceli sme len tak sedieť, našla nám preto prácu vo firme, keďže aj oni mali veľa výpadkov pracovníkov. Pomáhali sme, kde sa dalo. Musím priznať, že som získal aj trocha iný pohľad na svet okolo seba. Keď je človek celý život profesionálnym športovcom, tak má určitým spôsobom skreslený pohľad na mnohé veci, všeličo si ani nevšimne. Ja som však v tomto období veľa pochopil, poučil som sa - aj v bežnom živote, aj v tom hádzanárskom. Možno aj to sa skrýva za mojim zlepšením,“ poznamenal T. Urban.