Na odchod legendárneho Žbirku († 69) reaguje prezidentka, jeho manažér a ďalší: Vďaka nemu vyzeral socialistický pop svetovo!

Odkaz Miroslavovi Žbirkovi († 69) posiela aj prezidentka Zuzana Čaputová.

"Vďaka jeho nadaniu znel slovenský pop aj v časoch hlbokého socializmu absolútne svetovo," napísala v súvislosti s úmrtím speváka a skladateľa Miroslava Žbirku prezidentka SR Zuzana Čaputová. Podľa nej vytvoril desiatky hitov, ktoré pozná celé Slovensko a Česko, texty jeho piesní poznáme všetci naspamäť. "Miro Žbirka nikdy nebol nemoderný chlapec, ako o tom spieval v jednej zo svojich piesní. Naše spomienky na mladosť zostanú navždy spojené s ním. Vždy som mala pocit, že vôbec nestarne," dodala Čaputová.

Juraj Droba, župan BSK

Mohol sa písať nejaký rok 1984 keď ma mamina zobrala na vôbec prvý koncert v mojom živote. Bolo to ešte predtým, ako som začal chodiť na všetky koncerty Banketu, ktoré sa konali v širokom okolí. Koncert bol v kulturáku v Karlovke (myslím, že neskôr tzv. Kamel) a kapela sa volala Limit. Na pódiu pred nami boli Laco Lučenič (istota), Duško Hájek na bicích (istota), Martin Karvaš (myslím) a drobný okuliarnatý chlapík Miro Žbirka. Vybavuje sa mi to, akoby to bolo minulý týždeň. Miro Žbirka, sprevádzal si ma svojim nosovým hlasom, humorom, bratislavským prízvukom a na vtedajšiu dobu šokujúco native angličtinou celú moju pubertu a ďalších 30 rokov života. Vždy si sa hrdo hlásil k Slovensku a tvoril si skvelú hudbu.

Rado Mešša, manažér Mira Žbirku

"Bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, ktorý sa skomplikoval," uviedol pre TASR PR manažér speváka Rado Mešša. "Je to veľmi nečakané, prekvapujúce, šokujúce... Mal množstvo plánov - koncepty, nahrávanie albumov, skladanie nových pesničiek," komentoval predčasný odchod prvého slovenského Zlatého slávika. "Je to pre slovenskú hudbu obrovská strata, ale zostáva nám po ňom množstvo skvelých skladieb, ktoré nám ho budú navždy pripomínať," uviedol Mešša, ktorý sa naposledy s Mekym rozprával v septembri, keď mu vyšla nová verzia Modrého albumu na LP. "Hovorili sme si, že má dobrý zvuk, bavili sme sa aj o nových skladbách a básňach, ktoré by mohol do nich použiť. Boli to básne Kamila Peteraja a Joža Urbana," dodal.