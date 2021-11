Ako to bude s testovaním zamestnancov? Premiér vysvetlil, či štát zamestnávateľom pomôže

Testovanie zamestnancov pre vstup na pracovisko štát nenechá len na zamestnávateľoch.

Ubezpečil o tom v stredu po rokovaní vlády premiér Eduard Heger (OĽANO). Avizoval, že bližšie informácie predstavia v priebehu pár dní.

Heger poznamenal, že vláda pristupuje ku krokom, aby mohla ekonomika fungovať. "Nechceme, aby bola poškodzovaná ekonomika z hľadiska COVID-u," vyhlásil. Preto bude podľa jeho slov vláda triezvo pristupovať aj k opatreniam, ktoré budú môcť ekonomiku ďalej ťahať a budú ju otvárať pre očkovaných.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková priblížila, že návrhom zákona dávajú nástroj zamestnávateľom na to, aby sa mohli legitímne opýtať zamestnancov na ich COVID pass. Na základe uznesenia vlády by zároveň malo byť možné uložiť povinnosť zamestnávateľom, aby podmieňovali vstup na pracovisko zamestnancom, ktorí majú splniť určité podmienky COVID passu. Právna úprava sa má týkať všetkých zamestnancov, ktorí sú v štátnom aj súkromnom sektore.

Kolíková ozrejmila, že zákon je napísaný tak, aby bol účinný dňom vyhlásenia, čo môže byť podľa nej teoreticky už v piatok (12. 11.). "Potenciálne od piatku, od soboty, zamestnávatelia budú mať právo zistiť, aký je stav na pracovisku, zorganizovať na základe toho prácu," opísala ministerka. Dodala, že v pondelok (15. 11.) následne môže zasadnúť vláda a na základe odporúčania ministra zdravotníctva prijme uznesenie a stanovia sa podmienky pre vstup na pracovisko. OTP podmienky pre vstup na pracovisko by podľa jej slov mali mať tie najhoršie okresy.

Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Vyplýva z neho okrem iného aj to, že zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Kabinet tiež navrhuje, aby parlament právnu normu prijal v skrátenom legislatívnom konaní.