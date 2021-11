Zmena plánu: Čo sa stalo s návrhom na vyhlásenie lokálneho núdzového stavu?

Na rokovanie vlády nebol predložený návrh na vyhlásenie lokálneho núdzového stavu.

Po stredajšom rokovaní kabinetu, ktorý sa zaoberal aj sprísnením pandemických pravidiel, to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). "Diskusia bola o tom, že možno sa budú musieť v nemocniciach prijať nejaké opatrenia, no zatiaľ sa ukazuje, že sa to dá riešiť iným spôsobom," povedal.

Myslí si, že legislatívne návrhy schválené vládou korešpondujú s odporúčaniami konzília odborníkov. "Tu na vláde boli dvaja zástupcovia konzília a mám pocit, že schválené návrhy brali pozitívne, nemyslím si, žeby sme nerešpektovali odporúčania konzília," uviedol. Sprísnenie opatrení zamedzujúcich väčšej mobilite vidí v tom, že legislatívne úpravy umožňujú efektívnejšiu a intenzívnejšiu kontrolu dodržiavania platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Práve vyhlášky ÚVZ majú spresniť legislatívny rámec opatrení, ktoré schválila vláda.

Krajniak potvrdil, že členovia Sme rodina vo vláde boli proti tomu, aby sa pandemická PN dostala na úroveň štandardnej, priznal, že v diskusii padali rôzne argumenty.

Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Návrh schválila vláda na stredajšom rokovaní. Zároveň navrhuje, aby ho parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.

Návrh legislatívnych zmien, ktoré smerujú do parlamentu, majú umožniť počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 uzatvoriť prevádzku. Sprísňujú sa aj tresty, za urážku zdravotníkov, sfalšovanie COVID passu alebo ohrozenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti by sa výška pokuty mohla vyšplhať až na 1000 eur, počas mimoriadneho situácie alebo núdzového stavu až do výšky 1500 eur.