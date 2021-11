Zmena pre zamestnancov! Pri vstupe do práce sa budú musieť preukázať očkovaním či testom

Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním na ochorenie COVID-19, potvrdením o prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu.

Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Návrh schválila vláda na stredajšom rokovaní. Zároveň navrhuje, aby ho parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.

Zamestnanec si môže testovanie zabezpečiť sám, alebo mu ho bezplatne zabezpečí zamestnávateľ. Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, malo by sa to kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy. "Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napr. náhrade mzdy, čerpaní dovolenky," uvádza sa v materiáli.

Počas krízovej situácie by z dôvodu ochorenia COVID-19 malo byť možné uzatvoriť prevádzku. Mala by tak urobiť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor a o pomoc môže požiadať aj policajta.

Policajt by tiež mohol od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Ak osoba urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak by malo byť možné uložiť jej pokutu do 1000 eur. Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur. Za priestupky spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu by mala byť pokuta do 1500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.

Podľa nových pravidiel by sa mala tiež pandemická PN od 1. decembra dostať na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie.