Slovná prestrelka medzi SaS a Sme rodina naberá grády: Kollárovci vracajú úder!

Reformy v predloženej podobe sú neprípustné, pretože by znamenali vyľudnenie okresov, kde je už aj tak problém so zamestnanosťou.

Skonštatovalo to hnutie Sme rodina v reakcii na výzvu SaS, ktorá vyzvala Sme rodina, aby prestalo s populistickou rétorikou a vecne sa podieľalo na reformách, ktoré pomôžu Slovensku. "Ak strana SaS nazýva populizmom to, že stojíme za ľuďmi v regiónoch, tak by nás zaujímalo, koho zastupujú oni, či iba seba, nejaké lobistické skupiny alebo mimovládne organizácie," reagovalo tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.

Ak nie je koalícia ochotná podporiť reformy, podľa SaS stráca základ, na ktorom bola postavená. Sme rodina sa preto musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť, či na strane zmeny alebo na strane populizmu. Parlament už presunul hlasovanie o reforme národných parkov na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa začína 23. novembra. Reformu nepodporuje Sme rodina. Hnutie má tiež výhrady voči reforme nemocníc, o ktorej sa rokuje na aktuálnej schôdzi. Koalícia tiež rokuje o podobe súdnej mapy.