V boji proti klimatickej zmene prepadáme, štúdia hovorí jasne: Alarmujúce slová

Napriek záväzkom krajín v boji proti klimatickej zmene sa ľudstvo stále nepribližuje k cieľom, ktoré si stanovilo na obmedzenie globálneho otepľovania. Vyplýva to z analýzy nezávislej skupiny vedcov.

Climate Action Tracker, ktorý už roky monitoruje prísľuby v súvislosti so znižovaním emisií, informuje, že na základe predložených záväzkov je svet momentálne na ceste k otepleniu o 2,4 stupňa Celzia do konca storočia, v porovnaní s predindustriálnym obdobím. To je omnoho viac ako si krajiny stanovili v parížskej klimatickej dohode, teda obmedziť oteplenie na 1,5 stupňa.

Už doteraz sa pritom svet oproti predindustriálnemu obdobiu oteplil o 1,1 až 1,2 stupňa Celzia.

S ohľadom na to, k čomu sa krajiny zaviazali, „sme pravdepodobne niekde v oblasti 2,4 stupňa, čo je stále katastrofická klimatická zmena a je to veľmi, veľmi vzdialené cieľom parížskej dohody“, konštatoval klimatický vedec Niklas Höhne z New Climate Institute a Climate Action Tracker. Odhady jeho skupiny vedcov sú pritom optimistickejšie ako v utorok skonštatoval Program Spojených národov pre životné prostredie, podľa ktorého dosiahne oteplenie v budúcnosti 2,5 až 2,7 stupňa.