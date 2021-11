Nové opatrenia v boji s COVIDOM: Toto na nás chystajú?! Ako hodnotia nápady politikov experti

Nenašli odvahu na zatiahnutie ručnej brzdy?!

Kým konzílium odborníkov chcelo obmedziť pohyb neočkovaných ľudí v čiernych okresoch či skrátiť otváracie hodiny prevádzok už od bordovej farby, koaličná rada sa rozhodla postupovať mäkšie. Zavedenie núdzového stavu či lockdown v súčasnosti nie je v hre. Aké výhody teda získajú očkovaní a čo hovoria na pripravované pravidlá experti?!

Takmer 2 500 pacientov v nemocniciach, prekročenie kapacít z druhej vlny na severe krajiny a nedostatok pľúcnych ventilácií. Tak vyzerá realita so zdravotnou starostlivosťou vo viacerých častiach Slovenska pre množstvo covidových pacientov. Zmierniť napätie medzi vyčerpanými zdravotníkmi mali opatrenia konzília odborníkov. Rokovania o nich na pôde Úradu vlády do neskorých večerných hodín priniesli na koaličnej rade nakoniec akú-takú zhodu.

Výsledok prezentoval ešte v noci premiér Eduard Heger na sociálnej sieti. O tvrdých opatreniach, ktoré by obmedzovali pohyb neočkovaných, či o zatváraní škôl tam nenájdete ani čiarku. Namiesto tvrdosti sa rozhodli ísť vraj formou motivácie. „Na koaličnej rade sme sa zhodli, že očkovaní a tí, ktorí prekonali covid, budú v čiernych okresoch môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia. Verím, že prevádzky budú rozumné a nebudú riskovať tvrdé sankcie pri obchádzaní povinností. To znamená, že nevpustia do interiérov nezaočkované osoby,“ vysvetlil predseda vlády.

Môžu, ale nemusia

To, čo sa dá z navrhovaných opatrení zatiaľ čítať, je nejednoznačnosť. Napríklad zamestnávateľ môže od svojich zamestnancov žiadať v čiernom okrese covid pas, povinnosť to zatiaľ nie je. Odborníci navrhovali toto riešenie už od červenej farby okresu. Zamestnávatelia by navyše mali platiť svojim nezaočkovaným podriadeným aj testy, opäť im to zo zverejneného znenia nevyplýva ako povinnosť. „Nezaočkovaní zamestnanci prevádzok v čiernych okresoch, ktorí ochorenie neprekonali, budú môcť byť aj testovaní,“ píše v statuse premiér.

Nahnevaní odborníci

Konzílium odborníkov žiadalo obmedziť pohyb ľudí v čiernych okresoch. V praxi by to znamenalo, že by sa dostali len do potravín, k lekárovi či do lekárne. To by si však vyžiadalo zavedenie núdzového stavu, na čo naši politici nenašli odvahu. Odborníci však už prestávajú byť spokojní s tým, akú časť nimi navrhovaných opatrení vláda nakoniec prijíma.

„Veríme, že bude vláda ďalej diskutovať, čo by bolo potrebné na to, aby sa opatrenia urobili vykonateľným a použiteľným spôsobom,“ povedal pre Nový Čas člen konzília Jozef Šuvada. Ešte v pondelok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovoril o tom, že sa stotožňuje s odborníkmi a je pripravený hlasovať aj za núdzový stav. „Ja osobne áno, na lokálnom princípe. Ja osobne budem trvať na tom, čo konzílium navrhlo,“ uviedol. Otázne je, čo si na vláde dokáže šéf rezortu zdravotníctva presadiť dopredu.