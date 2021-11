Košice a okolie prejdú do čiernej fázy! Primátor prehovoril o Vianociach a Silvestri

Košice, ako aj okolie budú od budúceho týždňa v čiernej fáze COVID automatu.

Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke. Na vybraných frekventovaných miestach budú od utorka do soboty (13. 11.) k dispozícii mobilné očkovacie jednotky a na otázky verejnosti budú odpovedať odborníci.

"Ak chceme mať v Košiciach príjemnejšie Vianoce a Silvester ako pred rokom a ak chceme pomôcť preťaženým zdravotníkom v nemocniciach, prosím každého, kto to doteraz odkladal, aby zvážil možnosť nechať sa zaočkovať," povedal primátor Jaroslav Polaček. Spomenul tiež športovanie, stretávanie sa na vianočných trhoch či návštevu reštaurácií. "V bordovej farbe je to možné s určitými obmedzeniami, no v čiernej farbe, žiaľ, nie," dodal.

Mobilné očkovacie jednotky budú v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom k dispozícii od 15.00 do 18.00 h v utorok v obchodnom centre v mestskej časti (MČ) Západ, v stredu (10. 11.) na Dolnej bráne na Hlavnej ulici, vo štvrtok (11. 11.) pri obchodnom centre na bezrampovom parkovisku na Braniskovej ulici, v piatok (12. 11.) na Alžbetinej ulici v centre mesta a v sobotu (13. 11.) od 9.00 do 12.00 h pri obchodom centre v MČ Sever. Záujemcom budú podávať jednodávkovú vakcínu Janssen alebo vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech.

Okrem možnosti nechať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 budú k dispozícii aj odborníci, ktorí zodpovedia na otázky verejnosti. „Takisto bude všade možné aj diskutovať s epidemiológmi o očkovaní, imunite a prevencii pred ochorením,“ uvádza magistrát.

Polaček uviedol, že s každým zaočkovaným Košičanom sa zvyšuje kolektívna imunita v meste. Pripomenul, že na to, aby sa Košice mohli v najbližších týždňoch opäť dostať mimo čiernej farby, by sa malo zaočkovať ešte niečo vyše tisícky ľudí nad 50 rokov.

Myšlienku prísť s mobilnou očkovacou jednotkou na frekventované miesta podporuje aj starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik. Pripomenul, že návrat do svetlejších farieb COVID automatu bude znamenať nielen menšie množstvo obmedzení pre občanov, ale aj viac života a ruchu v centre mesta.