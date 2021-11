Vlastníci lesa majú ťažké srdce na štátny podnik, ktorý k nim poslal pilčíkov: Ťažbu v hore vyšetruje kriminálka!

Vlastníci lesa sú nahnevaní! Podľa nich je neuveriteľné, že viac ako 30 rokov po zvrhnutí komunistov dokáže štátny podnik v obci Uloža (okr. Levoča) ukradnúť súkromný majetok.

Po obhliadke lesa zistili, že im tam pilčíci štátneho podniku vyťažili drevo, pričom podľa nich spôsobili škodu za viac ako 100 000 eur. Celý prípad ťažby v Uloži vyšetruje kriminálna polícia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Malá dedinka Uloža leží v lesoch levočského pohoria a zhruba dva kilometre nad ňou je oblasť Baranie rohy. Tam rástol unikátny, dnes už divoký les so 150-ročnými jedľami, ktorý je v súkromnom vlastníctve 250 vlastníkov.

„Naši predkovia ešte v polovici 19. storočia na skalnatej neúrodnej pláni veľmi prácne vysadili les. Komunisti v roku 1974 rozhodnutím okresného národného výboru tento les na 30 rokov pridelili štátu, ktorý ho de facto ukradol. Nikto sa oň nestaral a po roku 2004 vypršaním zmluvy sa les vrátil pôvodným vlastníkom. Tí ho už nechali v pôvodnom stave. Bol to zdravý krásny les so stromami, ktoré mali priemer aj viac ako tri metre,“ spomína Milan Rovder (72), jeden z vlastníkov lesa.

Zasiahol prokurátor

Na konci augusta počuli domáci rezanie stromov v hore. „Pilčíci nechceli prezradiť, kto ich na prácu najal. Po obhliadke lesa sme zistili, že spílili desiatky stromov a ďalšie poškodili ťažbou. Zdokumentovali sme to a ja som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na popradskej polícii. Prípad bol pridelený do Levoče, kde zistili, že drevo ťažili Štátne lesy, ale krádež asi 1 000 metrov kubických dreva odmietli a nevideli dôvod na začatie trestného stíhania. Kvalifikovali to len ako prečin krádeže,“ rozhorčene opisoval neuveriteľnú situáciu jeden z poškodených s tým, že na odvolanie, resp. podanie sťažnosti mal len tri dni.

„Aj keď nie som právnik, stihol som naformulovať sťažnosť proti tejto absurdite. Cena v auguste za kubík drevnej hmoty bola 125 eur, to je škoda za 125-tisíc eur, nie priestupok! Našťastie som v týchto dňoch dostal odpoveď z Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi, ktorá po mojej sťažnosti zrušila uznesenie polície a nariadila vyšetrovanie kriminálnou políciou. Verím, že sa dočkáme spravodlivosti, hoci zdevastovaný les už nikto nedá do poriadku,“ uzavrel jeden z poškodených.