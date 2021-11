Naď sa jasne vyjadril ku Sulíkovej kauze: Padni, komu padni

V nedeľnej diskusnej politickej relácii na TV Markíza sa predstavili bývalý minister vnútra a podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák a aktuálny minister obrany Jaroslav Naď.

Reč bola aj o aktuálnej kauze ministra hospodárstva, keď zobral svoju vlastnú dcéru na výstavu Expo v Dubaji.

Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa, nie je normálne, že si Sulík zobral dcéru na palubu vládneho lietadla do Dubaja. „Nech si to Richard Sulík vysvetľuje. Padni komu padni,“ povedal v relácii Na telo. Dodal, že sa o tom určite budú baviť v koalícii.

Sulík povedal, že dcéru do Dubaja zobral, lebo je s ňou málo a v lietadle boli voľné miesta. Zároveň prezradil, že aj keď sa mu to nepáči, že sa také niečo stalo, podľa neho bude v poriadku, pokiaľ to minister hospodárstva zaplatí a ospravedlní sa.