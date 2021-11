Konzultát USA v Jeruzaleme začína vyvolávať veľké vášne: Jeho odmietnutie silno kritizuje Palestína

Palestínčania v nedeľu kritizovali Izrael za odmietnutie zamýšľaného opätovného otvorenia amerického konzulátu v Jeruzaleme, ktorým by USA obnovili svoje hlavné diplomatické zastupiteľstvo pre Palestínčanov v tomto meste.

Informovala o tom agentúra AP.

Americký konzulát v Jeruzaleme, ktorý roky slúžil ako de facto veľvyslanectvo USA pre Palestínčanov, uzavrela vláda predošlého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Súčasný minister zahraničných vecí USA Antony Blinken prisľúbil jeho znovuotvorenie. To by bolo podľa Izraela spochybnením izraelskej zvrchovanosti nad mestom, mohlo by ale zlepšiť vzťahy Washingtonu s Palestínčanmi, píše AP.

Palestínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že vníma opätovné otvorenie tohto konzulátu ako súčasť záväzkov medzinárodného spoločenstva, pokiaľ ide o ukončenie izraelskej okupácie území, na ktorých chcú mať Palestínčania svoj budúci štát.

"Východný Jeruzalem je neoddeliteľnou časťou okupovaného palestínskeho územia a je hlavným mestom štátu Palestína. Izrael nemá ako okupačná moc právo vetovať rozhodnutie vlády Spojených štátov," uviedlo ministerstvo v stanovisku.

Izraelský premiér Naftali Bennett v sobotu večer potvrdil postoj židovského štátu k tejto záležitosti. "Pre ďalší americký konzulát v Jeruzaleme nie je priestor," povedal na tlačovej konferencii. "Jeruzalem je hlavné mesto jedného štátu a tým je štát Izrael," zdôraznil.