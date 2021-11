Sprísnenie opatrení spôsobilo veľký záujem o očkovanie! Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov poriadne pritvrdila

Počet ľudí v Grécku, ktorí dostali prvú dávku vakcíny proti koronavírusu, sa tento týždeň v porovnaní s minulým takmer zdvojnásobil po tom, ako vláda schválila prísnejšie opatrenia pre nezaočkovaných obyvateľov.

Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

V prvom novembrovom týždni sa podľa správy denníka Kathimerini nechalo zaočkovať prvou dávkou viac ako 40.000 ľudí. V poslednom týždni októbra to bolo približne 25.000 ľudí. Od soboty môžu nezaočkovaní ľudia v Grécku vstupovať do verejných vnútorných priestorov len vtedy, ak sa preukážu negatívnym výsledkom testu. Platí to aj pre štátne úrady. Výnimku majú potraviny a lekárne. Nezaočkovaní zamestnanci musia okrem toho predložiť dva negatívne testy za týždeň.

Tieto opatrenia podliehajú aj prísnejším kontrolám, na ktoré vláda vyčlenila ďalších približne 8000 policajtov. Podľa polície len v sobotu v celej krajine prebehlo okolo 85.000 kontrol. Výsledkom sú stovky pokút a viacero uzavretých gastronomických prevádzok. Pre nezaočkovaných hostí bez aktuálneho testu je stanovená pokuta 300 eur.