Vyzeráte ako blbci! Sebavedomý Fico sa v diskusii poriadne pustil do Kolíkovej

V nedeľnej diskusnej politickej relácii "V politke" na TA3 sa predsatvil predseda Smeru-SD a trojnásobný premiér Slovenskej republiky Robert Fico a aktuálna ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Na margo súdnej mapy ministerka Mária Kolíková povedala, že je presvedčená, že reforma prejde. „Nevidela by som to o ustupovaní, ale o rozprávaní sa. Rozprávame sa aj so stranou Za ľudí, rozprávali sme sa aj tento týždeň,“ povedala v TA3. Dodala, že sa snažia hľadať podporu v rámci koalície a takisto avizovala, že sa pokúsi stretnúť sa s predstaviteľmi Smeru a Hlasu-SD. Kolíková taktiež priznala, že reformy chce stihnúť čo najskôr.

Podľa Roberta Fica to nie je žiadna reforma. „Dám vám dobrú radu, ak chcete niečo presadiť, nechoďte s tým pred kamery, pokiaľ sa nedohodnete vo vládnej koalícii, lebo inak vyzeráte ako blbci.“ Ministerku zároveň obvinil, že verejne klamala v mnohých prípadoch a kauzách.

Fico tvrdí, že skutočnou reformou by bolo zavedenie porotného systému pre najzávažnejšie trestné činy.