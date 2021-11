Atentát na irackého premiéra! Pokúsili sa ho zabiť: Raketový útok vyvolal poriadnu odozvu

Iracká vláda v nedeľu ráno uviedla, že premiér Mustafá Kázimí prežil pokus o atentát ozbrojeným dronom.

Predseda vlády nebol pri útoku zranený. Informovala o tom agentúra AP.

Vláda vo vyhlásení uviedla, že dron sa pokúsil zasiahnuť Kázimího dom v prísne stráženej Zelenej zóne, kde sa nachádza veľvyslanectvo USA a sídla ministerstiev. Obyvatelia Bagdadu počuli výbuch, po ktorom nasledovala streľba zo smeru Zelenej zóny.

K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. Bezpečnostné zložky v súvislosti s týmto neúspešným pokusom o atentát prijali potrebné opatrenia.

V piatok (5. novembra) sa stovky priaznivcov proiránskych zoskupení dostali do potýčok s bezpečnostnými silami v Bagdade, keď vyšli do ulíc, aby vyjadrili svoje rozhorčenie nad výsledkom októbrových volieb do irackého parlamentu.