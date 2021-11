Bábätko sa narodilo s niečím, čo má len 40 detí na celom svete: Lekári aj rodičia ostali zdesení!

Lekári ostali v úplnom šoku, keď sa dieťa narodilo s bizarným 12 centimetrov dlhým chvostom, pričom na jeho konci bola mäsová guľa.

Ako informuje The Sun, bábätko, ktoré sa narodilo v detskej nemocnici Alberta Sabina v brazílskej Fortaleze, je jedným z iba 40 prípadov novorodencov, ktoré sa narodili so skutočným ľudským chvostom. Doktori neskôr novorodencovi chirurgicky odstránili chvost. Pôrod a následná operácia sú odvtedy zaznamenané v časopise Journal of Pediatric Surgery Case Reports, ktorý vysvetľuje, ako k zriedkavej vrodenej anomálii došlo.

Verí sa, že všetci sme mali v maternici chvost, ale ten sa zvyčajne absorbuje do tela niekoľko týždňov po tehotenstve. Lekári tvrdia, že toto je jeden z neuveriteľne zriedkavých prípadov, keď chvost naďalej rástol. Analýza chvosta dieťaťa po operácii odhalila, že 4 centimetre široká guľa je tvorená tukom a embryonálnym spojivovým tkanivom, zatiaľ čo samotný chvost bol len z bezkostnatého tkaniva.

Dieťa sa narodilo predčasne v 35. týždni v januári tohto roku, no okrem chvosta, ktorý testy pred pôrodom nezachytili, sa nenašla žiadna komplikácia. Našťastie ultrazvukové vyšetrenie potvrdilo, že chvost nebol pripojený k nervovej sústave dieťaťa. To umožnilo chirurgom odstrániť ho, ale zatiaľ nie je jasné, či to spôsobovalo dieťatku bolesť, alebo či samotní rodičia požadovali odstránenie chvosta. Predpokladá sa, že predchodcovia ľudoopov stratili svoje chvosty asi pred 25 miliónmi rokov, pravdepodobne kvôli genetickej mutácii, ktorá zlepšila našu vzpriamenú pohyblivosť.