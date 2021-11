Obvinili ich a hrozí im exemplárny trest! Troch agresívnych antirúškarkov zo supermarketu v Piešťanoch postavia pred súd

Troch agresívnych antirúškarov, ktorých spacifikovali policajti v Piešťanoch, vyšetrovateľka obvinila z prečinu výtržníctva a z útoku na verejného činiteľa.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako informujú tvnoviny.sk, momentálne sa rozhoduje, či im navrhnú väzobné stíhanie alebo prebehne tzv. super rýchle konanie. O ich osude sa má údajne rozhodnúť už v nedeľu.

Mužom (31,32 a 40-ročný) z Nitrianskeho kraja teraz hrozí jeden, v najhoršom prípade až päť rokov za mrežami.

V posledných týždňoch sa skupina antirúškarov sústreďuje v obchodoch a snažia sa nakupovať bez prekrytia dýchacích ciest. Navyše, sú agresívni a prichádzajú do konfliktu so zamestnancami, ale aj policajtmi. V Piešťanoch sa situácia vyhrotila až do takej miery, že agresorov museli muži zákona spacifikovať.

Najprv sa policajti snažili protestujúcim pokojne dohovoriť, no situácia sa neskôr zvrtla a vznikla poriadna mela. Pri zásahu sa zranil aj jeden policajt, ktorému tiekla krv z hlavy.

„V situácii, kedy Slovensko čelí rekordnému nárastu infikovaných osôb a prudko stúpa počet hospitalizácií sa skupina ľudí, ktorých „nikto nebude obmedzovať“ rozhodla obsadiť priestor za pokladňami a aj napriek výzvam polície a personálu si odmietla nasadiť prekrytie horných dýchacích ciest,“ uviedla polícia ešte v piatok na sociálnej sieti.

„Na videu je jasne viditeľné, že policajti sa protestujúcim najprv snažili slušne dohovoriť. Keď však nepomohli ani zákony a došlo aj k potýčke, polícia musela zakročiť,“ doplnila.