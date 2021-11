Jednoduchá rada, ako sporiť svojim deťom: Z 20 eur sa dá zhodnotiť niekoľko tisíc

Väčšina rodičov sporí svojim deťom každý mesiac.

Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne 74 % rodičov svojim deťom sporí každý mesiac, ďalšie štyri percentá štvrťročne. Zvyšok opýtaných preferuje občasné odkladanie peňazí bokom.

Mnohí z nich však nezohľadňujú fakt, že pri dlhodobom sporení je negatívnym faktorom inflácia, ktorá podľa Štatistického úradu (ŠÚ) v týchto mesiacoch atakuje hranicu päť percent. Aj napriek snahe zabezpečiť svoje dieťa pred odchodom na strednú či vysokú školu je výsledná hodnota teda nižšia.

Prieskum ďalej ukázal, že 42 % rodičov preferuje svojim deťom odkladať peniaze na sporiacom účte. Na vkladných knižkách je to menej ako desatina. Aktuálne sú však sadzby na týchto produktoch blízke nule, čo v kombinácii s každoročným zdražovaním výrazne znehodnocuje výslednú sumu.

Odborníci preto odporúčajú využiť radšej investičné sporenie. "V prospech investičného sporenia hovoria aj doterajšie výsledky – napríklad ak by rodič pred 14 rokmi založil svojmu dieťaťu namiesto bežného sporenia radšej investičné, celková suma by bola vďaka situácii na finančných trhoch a v dôsledku zloženého úročenia dnes už dvojnásobná. Už pri 20-eurovom sporení by tak zhodnotil svoje peniaze o niekoľko tisíc eur," vysvetľuje Michal Orlovský, zodpovedný za správu majetku klientov Slovenskej sporiteľne.

Podľa prieskumu je kľúčová aj predchádzajúca skúsenosť. Približne 83 % rodičov potvrdilo, že sa pri výbere produktu pre svoje dieťa riadi svojimi skúsenosťami. Ak má teda rodič skúsenosti s investovaním, je pre neho prirodzenejšie investovať aj svojmu dieťaťu. Robiť dobré finančné rozhodnutia je podmienené predovšetkým finančnou gramotnosťou.