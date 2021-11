Extrémne tragická noc na hudobnom festivale! Dav ušliapal na smrť takmer 10 ľudí: Hrozivé video z miesta činu

Podľa stanice ABC bolo na mieste aj mnoho zranených.

Festival Astroworld sa mal konať od piatku do soboty v houstonskom komplexe NRP Park s účasťou 50-tisíc hudobných fanúšikov. Už pred zahájením prišlo k bránam veľké množstvo ľudí a niektorí sa snažili dostať dovnútra predčasne. Nastal chaos a mnoho ľudí ušľapal valiaci sa dav. Dav ľudí sa začal tlačiť k pódiu v čase, keď vystupoval rapper Travis Scott, ktorý tento festival organizuje, vyplýva z vyjadrenia veliteľa houstonských hasičov Samuela Peňu.

"Ľudia začali padať, strácať vedomie, a to vytvorilo ďalšiu paniku," povedal Peňa na tlačovej konferencii. Do nemocnice prepravili 17 pacientov, u 11 z nich došlo k zastaveniu srdca. Okrem toho zdravotníci na festivale poskytli ošetrenie viac ako 300 osobám, informuje televízia CNN.K tlačenici došlo krátko po 21.00 h miestneho času (sobota 3.00 h SEČ). Koncert, na ktorý prišlo približne 50.000 návštevníkov, zrušili krátko po hláseniach o prvých zranených.

Koncert zrušili krátko po tom, ako sa objavili prvé hlásenia o viacerých zranených, píše agentúra AP. Organizátori sa k situácii zatiaľ nevyjadrili, podľa úradov však bude sobotňajší program dvojdňového festivalu zrušený.

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk