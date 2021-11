Očkovaní môžu roznášať vírus, mali by sme ich testovať! Hrabko otvorene o problémoch koalície: Takto treba vyriešiť reformy

Ak sú vládne reformy "zaseknuté" v dôsledku nedohody koaličných subjektov, tak je možné odblokovať ich dohodou.

Otázkou je však kvalita konkrétnych reforiem, ktorá je napríklad v prípade tretej verzie súdnej mapy otázna. V diskusii v TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

V prípade, že by vládne subjekty našli vôľu dohodnúť sa, mohli byť podľa neho viaceré reformné zákony už prijaté. "Dohodou by sa to dalo prekonať, ale na to potrebujete subjekty, ktoré sa dohodnúť chcú. Zatiaľ túto ochotu nevidieť ani u jednej, druhej, ani tretej či štvrtej strane," povedal.

Druhá vec je podľa neho kvalita navrhovaných reforiem. "Hlavne v prípade tzv. reformy súdnictva. To nie je žiadna reforma, len tretí pokus, pričom prvý, druhý aj tretí sú stále len jeden veľký mišmaš. Malo by platiť trikrát a dosť," povedal Hrabko, podľa ktorého by sa táto reforma mala úplne stiahnuť.

Vážne problémy vidí aj v boji s treťou vlnou koronavírusu. Riešenie nevidí v jednostrannom sprísňovaní pravidiel pre neočkovaných ľudí. "Podľa môjho názoru je chybou, že sa netestujú očkovaní ľudia. Majú úplnú slobodu a vírus podľa môjho názoru rozširujú," poznamenal.

Hrabko upozornil, že práve u očkovaných ľudí môže mať nákaza taký ľahký priebeh, že si vôbec neuvedomia, že išlo o koronavírus. "Môžu nakaziť iných aj bez toho, že by o tom vôbec vedeli," konštatoval.

Vo viacerých médiách boli minulý týždeň zverejnené videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na poľovníckej chate stretávali šéf Smeru-SD Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora G. Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora G. Videá zhotovila polícia pre podozrenie z pytliactva iných osôb. "Ak sa vedelo o tom, aká partia sa tam schádza a o čom sa rozprávajú, a že to nijako nesúvisí so zámerom chytiť pytliakov, tak nahrávky nikdy nemali uzrieť svetlo sveta," reagoval Hrabko.

Na margo samosprávnych iniciatív s cieľom vrátiť sa k systému viacerých volebných obvodov v parlamentných voľbách Hrabko povedal, že si treba počkať na to, akú veľkú podporu verejnosti dokážu pre svoje požiadavky získať.

Na Slovensku pôvodne boli v parlamentných voľbách štyri volebné obvody, čo zvyšovalo šancu politikov z regiónov prebojovať sa do Národnej rady SR. Zmenilo sa to až počas vlády Vladimíra Mečiara, ktorý zmenil celé Slovensko na jeden volebný obvod. "Treba rozlišovať medzi zvyšovaním počtu volebných obvodov a zmenou volebného systému," upozornil Hrabko na margo reakcie koalície, ktorá naznačila ochotu diskutovať o volebnom systéme. Zvýšenie počtu volebných obvodov je však podľa Hrabka možné aj pri zachovaní súčasného pomerného volebného systému.