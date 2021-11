Najväčší trapas na rande! Nápadník vypil štyri pivá a pozeral jej pod pazuchu: To najhoršie prišlo na koniec

Žena prerozprávala príbeh o najhoršom rande, na ktorom kedy bola – muž sa na schôdzke opil a kontroloval, či je oholená pod pazuchami.

Kailly sa na TikToku zverila, ako toto rande prebiehalo, píše The Sun. Vysvetlila, že je slobodná mamička a nemá veľa času chodievať na rande. „Stretnutie sa začalo slušne. Nebol síce môj typ, ale dala som mu šancu, pretože s mojím typom mužov sa mi veľmi nedarí,“ hovorí Kailly.

Počas rande sa podľa jej slov dobre bavila, pretože mali s mužom rovnaké politické názory a spoločné záujmy. „Objednala som si dve pivá, on štyri. Vtedy začala svietiť kontrolka, aby som dávala pozor. Potom sme šli do baru a rozprávali sme sa o varení a o tom, ako máme radi ostré nože. Zažartovala som, že aj nohy si holím naozaj ostrým nožom, na čo odpovedal, že nevie, či to myslím vážne, pretože som potetovaná. Odpovedala som mu, že sa neholím vôbec,“ pokračuje.

Nato jej zdvihol ruku, aby videl, či hovorí pravdu. „Keby si sa neholila, tak by som s tebou na rande nešiel, pretože je to nechutné,“ vyjadril sa. „Tvrdíš, že si feminista, liberál a podobne, ale znechucujú ťa ženské chlpy? Odpovedal, že je muž a chce randiť s niekým, kto je presný opak jeho. Odpovedala som, že tomu sa vraví mizogýnia,“ rozhorčene reaguje Kailly.

Pokračoval, že je síce feminista, ale nemá rád feministky, ktoré nosia veľké oblečenie a tvrdia, že boli znásilnené, pritom sú posledné, koho by niekto znásilňoval. Nakoniec mu povedala, že je mizogýn a odišla, pretože na takéto veci naozaj nemá čas. Šla späť do auta po daždi, aby sa od neho dostala preč čo najrýchlejšie.

Po rande dostala sms s textom: „To bolo najhoršie a najlepšie rande, aké som kedy mal. Prepáč, že som nebol veľmi otvorený a ospravedlňujem sa, že to tak skončilo. Veľmi som sa zabavil a ty si naozaj po***i! Len toľko som chcel povedať. Rýchlo sa to pokazilo a je mi to ľúto. Niežeby na tom záležalo. Každopádne dúfam, že sa dobre vyspíš a prajem ti pekný zajtrajšok a skvelý víkend.“

Kailly mala potrebu mu to vrátiť a neskôr sa vyjadrila, že to bolo na tisíc percent najhoršie rande, aké kedy zažila. Počkala niekoľko dní, kým mu odpovedala, pretože nechcela mrhať svojím časom. Niektoré veci však mala potrebu povedať.

„Dovoľ mi zrekapitulovať mizogýnne a krehké chlapské reči, ktoré si mal potrebu povedať na prvom rande: Povedal si, že škaredé ženy nebývajú znásilňované. To je zďaleka jedna z najnechutnejších vecí, aké som kedy počula. Si jeden z tých, ktorí hovoria, že žena nemala nosiť určité oblečenie ak nechcela byť znásilnená. Tiež si mi povedal, že som neuveriteľne otravná. Nie raz, ale dvakrát. Dvakrát si tiež povedal, že nenávidíš feministky, pretože... a postupne si odhaľoval, že sa cítiš byť terčom feministiek len preto, že si muž. A to pravdepodobne preto, že nepatríš medzi tých dobrých,“ odpísala mu.

Ďalej mu napísala, že je jedna z tých feministiek, ktoré nosia voľné oblečenie a kričia na ľudí. Presne z tých, ktoré tak nenávidí. Vraj on je dôvod, prečo potrebujeme feminizmus a súčasť tohto problému. Na to jej len povedal, že jej vraj šibe a rýchlo s ňou ukončil konverzáciu.