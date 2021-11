Malá Miroslava († 6) išla nazbierať jablká pre svoju mamičku, stalo sa jej niečo strašné: Ohavnosť, ktorá nemá obdoby!

Matka porozprávala o hororovom zážitku po tom, keď jej malú dcéru znásilnil a na smrť ubil dospievajúci 13-ročný chlapec pri zbieraní jabĺk.

Ako informuje britský denník The Sun, malú, len 6-ročnú, Miroslavu Tretyakovú našli nahú so zlomenou lebkou v obci Stary Saltov na severovýchode Ukrajiny. Naposledy ju videli s 13-ročným susedom, ako šli do miestnej opustenej pekárne. Asi o štyri hodiny neskôr našli Mirkine zohavené telo v troskách budovy. Matka Mirky teraz opísala svoju bolesť.

Tatiana Tretyaková povedala: „Neviem, ako bez nej žiť. Už nikdy nebudem počuť jej hlas, nikdy ju neuvidím tancovať.“ Povedala, že ju chcela naučiť bojové umenie, aby sa vedela brániť. Miestny obyvateľ prezradil, že tam majú mnoho jabloní a chlapec pozval Mirku, aby sa tam s ním išla prejsť a pozbierať ovocie. „Dievča súhlasilo. Len chcela natrhať jablká pre maminku, ktorá ovocie miluje,“ dodal. „Boli sme zhrození, keď sme našli dievča. Je ťažké akceptovať, že niekto môže byť k dieťaťu taký krutý,“ dodal jeden z dobrovoľníkov.

Kriminalisti informovali, že Mirka bola podozrivým 13-ročným chlapcom dvakrát znásilnená, kým ju na smrť ubil tehlou. Vyšetrovatelia povedali, že chlapec udrel dievčatko tehlou do hlavy najmenej 10-krát. „V čase činu si bol tínedžer vedomý svojich činov a následkov týchto činov, " povedal Dmitrij Čubenko, hovorca prokuratúry. Detektívi tvrdia, že útočník sa snažil skryť svoju účasť na zločine.

„Po spáchaní skutku sa 13-ročný podozrivý vrátil domov, prezliekol sa a opral si oblečenie, ktoré mal na sebe. Matka obete nahlásila, že je jej dcéra nezvestná o hodinu neskôr. Chlapec počas pátracej akcie viedol skupinu dobrovoľníkov opačným smerom od miesta činu,“ uviedol zdroj s odvolaním sa na miestne úrady. Tínedžer sa vyhne väzeniu, pretože nedosiahol vek trestnej zodpovednosti, čo je na Ukrajine 14 rokov, povedal rodinný zástupca obete. Najvyšším trestom, ktorý mu hrozí, je umiestnenie do nápravnej školy pre mladistvých.

O prípade sa bude rozhodovať v najbližších dňoch. Miestni prezradili, že chlapec preukazoval svoje kruté správanie už od štyroch rokov. Jeho susedka povedala, že bežne napádal deti na ihrisku a v škole ich bil palicou alebo po nich hádzal kamene. Jeho vlastná sestra povedala: „Raz chytil mačiatko a vypichol mu oči. Potom ho chytil za chvost a hádzal ním na smrť o stenu.“ Rodičia obete obviňujú z tragédie miestne vládne inštitúcie vrátane sociálnych služieb, školy a polície. „Inštitúcie si boli vedomé jeho krutosti a agresívneho správania, ale neurobili nič, aby ho napravili a ochránili pred ním ostatných, " zareagovala zhrozená matka. Rodina zavraždenej Mirky podala žalobu na štátne inštitúcie o náhradu morálnej škody vo výške viac ako 100 miliónov ukrajinských hrivien (3 a pol milióna eur).