Únia zamestnávateľov kritizuje dieru v zákone: Potrebujeme vedieť, či sú zamestnanci očkovaní

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) podporuje odporúčania konzília odborníkov, ktoré sa týkajú sprísnenia niektorých opatrení.

Kompetentných vyzýva, aby konali. V reakcii na v piatok predstavené navrhované opatrenia odborníkmi to uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták. RÚZ vyzdvihla napríklad odporúčania konzília sprísniť platné opatrenia vrátane dôrazu na umožnenie práce z domu, zvýhodnenia očkovaných ľudí, či povinnosti, aby sa zamestnanci pri vstupe na pracovisko preukazovali dokladom o očkovaní, prekonaní COVID-19 či negatívnym testom. "Túto myšlienku zamestnávatelia združení v RÚZ nezamietajú, no upozorňujú, že je potrebné, aby išla ruka v ruke s nástrojmi, ktoré zabezpečia skutočnú efektivitu podobných opatrení," podotkol Hošták.

Na diery v legislatíve v tejto súvislosti RÚZ upozorňovala už v lete – na pracoviskách totiž denne dochádzalo, a stále dochádza, k stretu očkovaných a neočkovaných zamestnancov, čím sa zvyšuje možnosť rozšírenia nákazy. "Napriek tomu zamestnávatelia nemajú žiadnu možnosť spoľahlivo zistiť a overiť informácie o očkovanosti a prekonaní ochorenia vo svojich pracovných kolektívoch – opýtať sa na to síce môžu, no to, či dostanú pravdivú odpoveď, je len na dobrovoľnom rozhodnutí zamestnancov," zhrnul tajomník.

RÚZ kritizuje, že už v lete sa firmy mohli začať pripravovať na krízové scenáre vývoja epidemiologickej situácie. Namiesto toho však dodnes čakajú na verdikt. Ministerstvo práce najskôr prisľúbilo, že situáciu vyrieši prostredníctvom vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Neskôr minister práce prišiel s myšlienkou zmeny Zákonníka práce a najnovšie uvažuje o zmene v COVID semafore. "Uvítali by sme úpravu príslušnej legislatívy (najmä Zákonníka práce), ktorá by zamestnávateľom poskytla možnosť a oprávnenie efektívne kontrolovať, či sú zamestnanci očkovaní a na základe toho prispôsobiť organizáciu práce v prevádzkach," zdôraznil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

RÚZ preto vyzýva vládu, aby namiesto myšlienok a ideí, ako pristúpiť k tretej vlne pandémie, predstavila konkrétny a efektívny plán zvládnutia pandemickej situácie a podpory pre zasiahnuté sektory, ktorý sa opiera o pozitívne skúsenosti z minulosti, či dobré príklady zo zahraničia.