Americký minister zahraničia hovoril s generálom Burhánom: Apeloval na obnovu civilnej vlády v Sudáne

Americký minister zahraničných vecí Blinken telefonoval vo štvrtok s generálom Abdalahom Fattáhom Burhánom, ktorý stojí na čele Sudánu od minulotýždňového vojenského prevratu, a vyzval ho na okamžité obnovenie civilnej vlády. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

"Minister vyzval generála Burhána, aby okamžite prepustil všetky politické osobnosti zadržiavané od 25. októbra a vrátil sa k dialógu, ktorý povedie k návratu (zosadeného) premiéra Hamdúka do úradu a obnoví civilnú vládu v Sudáne," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. Hovorca oznámil, že Blinken vo štvrtok hovoril aj so zosadeným sudánskym premiérom Abdalláhom Hamdúkom, ktorého armáda po prevrate nakrátko zadržala a aj po prepustení naďalej fakticky ostáva v domácom väzení. Na Burhána západní diplomati apelujú, aby Hamdúkovi umožnil návrat do úradu.

Predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil v pondelok 25. októbra tento orgán fungujúci dovtedy ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády. Burhán taktiež nechal zadržať viacerých politických predstaviteľov. Vo štvrtok však nariadil prepustenie štyroch zajatých ministrov zvrhnutej vlády. Armáda zároveň v tento deň oznámila skoré vytvorenie nového kabinetu. K prepusteniu ministrov došlo krátko po tom, ako Burhánovi telefonoval generálny tajomník OSN António Guterres a vyzval ho na "urýchlené nastolenie ústavného poriadku".

Generál tvrdí, že armáda bola nútená prevziať moc v Sudáne v dôsledku neustálych sporov medzi politickými stranami, ktoré by podľa neho mohli vyústiť do občianskej vojny.