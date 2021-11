Patria medzi najzdravšie plody sveta – edícia MOY dokáže podporiť oslabenú imunitu!

Ani sme sa nenazdali a koniec roka sa nezadržateľne blíži. Určite si poviete: „ako rýchlo uplynul, veď len teraz sme tu mali leto.“ Jednotlivé dni nám nejako splývajú a neskutočne rýchlo ubiehajú.

Stále sme nútení riešiť každodenné problémy, ktoré nám prináša život, ale v poslednej dobe, najmä v tomto a minulom roku, to bolo aj naše zdravie. Možno až teraz, keď čelíme pandémii ochorenia COVID 19 sme si uvedomili, na čom skutočne záleží a aké je naše zdravie dôležité.

Všetci máme spoločné prianie

Určite mnoho z Vás vplyvom tejto situácie si prehodnotilo svoje životné priority, kde do popredia sa dostala zdravá výživa, posilňovanie imunity a pohyb na čerstvom vzduchu, na ktorý nám doposiaľ nie vždy zvýšil čas. Už vieme, že bez pevného zdravia nemôžme chodiť do práce a zarábať peniaze, nemôžme si užívať ani spoločenský život, ako ani navštevovať svojich priateľov a známych, ako to bolo pred pandémiou. Zrejme všetci však máme spoločné prianie, aby to tak opäť naozaj mohlo byť.

Ako ľahšie prekonať nástrahy?

Je preto podstatné, aby sme sa o to viac starali o svoje zdravie a posilňovali svoju imunitu, kde iba takto môžeme ľahšie prekonať nástrahy, ktorým teraz čelíme. Je preto potrebné pre svoje zdravie čosi naviac urobiť a podporiť ho bohatou zásobou biologicky aktívnych látok. Takouto zbraňou, ktorá Vám môže pomôcť v boji proti rôznym ochoreniam je aj granátové jablko. Spoločnosť ZAGRO Vám prináša to najlepšie z ovocia a môžete to nájsť v exkluzívnej edícii MOY.

MOY – granátové jablko v tej najlepšej podobe

Edícia MOY sa zrodila z granátových jabĺk, ktoré sme skombinovali s aróniou, lesnými čučoriedkami, morušou i čiernymi ríbezľami. V tejto edícii môžete okrem ovocných štiav objaviť i mrazom sušené maliny, marhule a plody arónie. MOY je možnosťou, ako venovať zdravie nielen sebe, ale i svojim najbližším.

Účinky granátového jablka sú obsiahnuté v každom pohári MOY

Granátové jablko patrí medzi najzdravšie plody, ktoré môžete na našej planéte nájsť. Obsahuje pôsobivé zastúpenie vlákniny, vitamínov a minerálov. Pozornosť si však vyslúžilo predovšetkým vysokým obsahom punicalaginu a kyseliny punikovej. Punicalagin je extrémne silným rastlinným antioxidantom – bolo zistené, že šťava z granátového jablka je trojnásobne silnejším antioxidantom ako napríklad zelený čaj. Kyselina puniková je zas známa pre svoje mimoriadne protizápalové vlastnosti.

Keď všetky aktívne látky granátového jablka spoja svoju silu, získame pozoruhodného bojovníka za naše zdravie. Medzi najznámejšie vlastnosti granátového jablka patria:

Ochrana pred civilizačnými ochoreniami: silné protizápalové vlastnosti dokážu podporiť ochranu nášho organizmu pred cukrovkou, obezitou i kardiovaskulárnymi ochoreniami

silné protizápalové vlastnosti dokážu podporiť ochranu nášho organizmu pred cukrovkou, obezitou i kardiovaskulárnymi ochoreniami Boj proti rakovine prostaty a prsníka: v tomto prípade si môžeme zavolať na pomoc i vedecké štúdie, ktoré preukázali, že šťava z granátového jablka dokáže spomaliť reprodukciu rakovinových buniek , dokonca ich usmrtiť. Pozitívne výsledky boli dokázané i pri nádoroch prsníka

v tomto prípade si môžeme zavolať na pomoc i vedecké štúdie, ktoré preukázali, že šťava z granátového jablka dokáže spomaliť , dokonca ich usmrtiť. Pozitívne výsledky boli dokázané i pri nádoroch prsníka Zníženie vysokého krvného tlaku: vysoký krvný tlak predstavuje rizikový faktor pre ochorenia srdca a ciev. Granátové jablko pomáha udržať krvný tlak v norme , a tak je skvelou prevenciou proti ochoreniam nášho srdca

vysoký krvný tlak predstavuje rizikový faktor pre ochorenia srdca a ciev. Granátové jablko pomáha udržať , a tak je skvelou prevenciou proti ochoreniam nášho srdca Bojuje proti bakteriálnym a kvasinkovým infekciám: granátové jablko sa môže pýšiť i antimikrobiálnymi vlastnosťami. S jeho pomocou môžete predísť zápalom a infekciám v ústnej dutine.

Jedinečné spojenie na Slovenskom trhu

Spojenie granátového jablka a lesnej čučoriedky prináša okrem antioxidantov i podporu zraku a ochranu pred oxidačným stresom, ktorý je dnes považovaný za spúšťač civilizačných ochorení. V kombinácii granátového jablka a arónie objavíte lahodnú chuť aj podporu myslenia (arónia je mimoriadne bohatá na jód, ktorý svedčí nášmu mozgu i štítnej žľaze).

Darujte tento rok zdravie – darujte MOY

MOY je zdravie. Prináša v sebe komplex tých najlepších živín, ktoré podporia vaše celkové zdravie a vitalitu. Pri vytváraní produktov MOY sme sa zamerali na to, aby priniesli niečo každému z nás. Granátové jablko dokáže podporiť imunitu, zlepšiť pamäť bojovať s erektilnou disfunkciou a v neposlednom rade pomôže zmierniť i bolesti kĺbov a svalov. Pomôže cítiť sa lepšie každému, kto chce podporiť svoje zdravie v tomto neľahkom období. Sú určené aj pre športovcov, ktorí aktívne prežívajú každú sekundu, i pre ľudí hľadajúcich cestu k zdraviu.

Predvianočné obdobie a darčeky môžu byť tento rok o naozaj hodnotných veciach. A medzi ne naše zdravie rozhodne patrí. Nečakajte na varovné znamenia – podporte svoju vitalitu ešte dnes. MOY vám ukáže, že podpora zdravia môže byť efektívna a lahodná zároveň.

