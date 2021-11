Významný krok! Prvá krajina schválila antivirotikum molnupiravir na liečbu covidu

Británia sa vo štvrtok stala prvou krajinou sveta, ktorá schválila perorálne antivirotikum molnupiravir od farmaceutickej spoločnosti Merck, určené na liečbu nového typu koronavírusu.

Informovali o tom agentúry Reuters a AP.

"Dnešok je pre našu krajinu historickým dňom, keďže Británia sa stala prvou krajinou sveta, ktorá schválila antivirotikum proti COVID-19, ktoré možno brať doma," uviedol britský minister zdravotníctva s tým, že vláda a britská Národná zdravotnícka služba (NHS) budú pracovať na tom, aby čím skôr umožnili podávanie molnupiraviru pacientom.

Britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA) podmienečne schválil toto liečivo pre ľudí od 18 rokov, ktorí boli testovaní pozitívne na koronavírus a existuje riziko, že sa u nich vyvinie ťažký priebeh covidového ochorenia. Molnupiravir by sa tiež mal podávať dvakrát denne počas piatich dní pacientom s miernym priebehom choroby, ktorí sa liečia doma.

MHRA tiež odporučil, aby sa liečivo nasadilo pacientovi čo najskôr po pozitívnom teste na koronavírus, najneskôr však do piatich dní.

Molnupiravir ešte čaká na schválenie európskymi a americkými regulačnými úradmi.

Agentúra AP však upozorňuje, že dodávky molnupiraviru budú obmedzené. Merck uviedol, že do konca tohto roka plánuje vyrobiť toľko piluliek, koľko vystačí na desať miliónov liečebných kúr, a v roku 2022 najmenej 20 miliónov.

Británia pritom v októbri oznámila, že si už zaistila tabletky na 480.000 liečebných cyklov.

Firma Merck minulý mesiac zverejnila výsledky klinických štúdií, podľa ktorých jej liek proti covidu v počiatočnom štádiu nákazy znižuje riziko hospitalizácie alebo úmrtia pacienta nakazeného koronavírusom o polovicu.

Toto antivirotikum dokáže zmierniť príznaky koronavírusovej infekcie a urýchliť jej liečbu, čo by mohlo byť v boji proti pandémii zlomom. Vďaka molnupiraviru by sa totiž uvoľnil nápor na nemocnice a dokázalo by sa tiež predísť vzniku ohnísk v chudobnejších krajín.

Okrem toho by bolo tiež možné bojovať s pandémiou dvoma spôsobmi — liečbou, ktorú by poskytli lieky, alebo prevenčnou formou vakcinácie.