Slovenskí antivaxeri vo vytržení: Toto že povedal americký exminister o očkovaní?!

Stovky slovenských používateľov Facebooku nedávno zdieľali údajný citát Henryho Kissingera z roku 2009, ktorý mal podporovať povinné očkovanie s tým, že ľudia následne ľahšie prijmú aj iné radikálne kroky ako genetickú modifikáciu či sterilizáciu detí.

O tom, že by podobný výrok bývalý americký minister zahraničných vecí niekedy vyslovil, neexistuje žiadny dôkaz a komisia, pred ktorou mal slová predniesť, vôbec neexistuje. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

"Keď stádo príjme nevyhnutné povinné očkovanie, bude to koniec hry! Prijmú úplne všetko - násilné darovanie krvi alebo darovanie orgánov - pre spoločenské blaho. Môžeme geneticky modifikovať deti a sterilizovať ich pre spoločenské blaho. Ovládnite myseľ oviec a budete ovládať celé stádo," píše sa vo príspevku stránky Nezávislé Jednotné Slovensko z 27. októbra 2021.

Tento citát mal Kissinger údajne predniesť pred Radou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre eugeniku v roku 2009. "Je to absolútny výmysel," uviedla pre agentúru AFP Kissingerova asistentka Courtney Glicková z poradenskej firmy Kissinger Associates. V rámci WHO neexistuje Rada pre eugeniku či iný podobný subjekt.

Ani po dôkladnom prehľadaní Kissingerových prejavov a rozhovorov vo verejných záznamoch alebo v jeho osobných archívoch sa AFP nepodarilo nájsť žiadny podobný citát. Žiadna zmienka o takomto prejave sa neobjavila ani v médiách. Kissinger síce 6. februára 2009 prehovoril na 45. Bezpečnostnej konferencii v Mníchove, hlavnou témou jeho vystúpenia však bolo jadrové zbrojenie.

Podľa niektorých príspevkov Kissinger citát údajne predniesol už v roku 1974, keď rečnil na tému populačného rastu. Tento prejav, ktorý Biely dom odtajnil v roku 1989, však neobsahuje žiadne z tvrdení, ktoré sa objavili na Facebooku.

"Výrobcovia vakcín zarobia miliardy a mnohí z vás, dnes prítomní v tejto sále, sú investormi. Toto je prínos bez straty zisku! Zriedime stádo a oni nám budú ešte platiť za službu na ich ničenie," mal Kissinger povedať podľa zavádzajúcich príspevkov. Kissinger sa k vakcínam krátko vyjadril v rozhovore pre Die Welt v apríli 2021, a to v odpovedi na otázku, či protipandemické opatrenia môžu viesť k autoritárskej spoločnosti.

"Aby sme sa teda vrátili k otázke politickej stability, pokiaľ očkovanie úspešne zníži výskyt ochorenia, pandémia bude vnímaná prevažne ako prekonaný zdravotný problém. Nebezpečenstvo nie je ani tak v tom, že núdzové opatrenia prijaté v boji proti pandémii pretrvajú, ako skôr v tom, že ak bude pretrvávať vysoká miera infekcie na oboch stranách Atlantiku, budeme svedkami krízy dôvery v lídrov a inštitúcie," uviedol Kissinger pre Die Welt.