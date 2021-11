Poslanec Linhart sa obul do Matoviča: Podviedol ľudí! Reformu národných parkov nepodporí

Reforma národných parkov sa týka len národných parkov, nie všetkých chránených oblastí.

Nerešpektuje tak programové vyhlásenie vlády (PVV) hovoriace o potrebe urobiť revíziu chránených území. Skonštatoval to exminister pôdohospodárstva a poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Mičovský (OĽANO). Reformu v aktuálnom znení preto nepodporí, navrhol ju stiahnuť a prepracovať.

"Ide mi o to jediné, o čo by malo ísť v tomto prípade, a to o lesy," vyhlásil Mičovský. Poznamenal, že pri reforme nemožno rozmýšľať krátkozrako a treba nadhľad. Pripomenul záväzok z vládneho programu o potrebe urobiť revíziu chránených území a všetky sporné záležitosti riešiť spoločným rokovaním lesníkov, ochranárov, ekológov a ekonómov.

Podotkol, že PVV hovorí aj o chránených krajinných územiach (CHKO), ktorých sa reforma netýka. "Tá tretina lesov, ktorá je v CHKO, to nie sú chránené územia? Táto krajina nepozostáva len z národných parkov," podotkol. Chce, aby pod envirorezort neprešli len národné parky a prírodné rezervácie, ale všetky lesy. Považuje to za správne pre budúcnosť, pričom poukázal na hrozbu klimatickej zmeny.

Jaroslav Karahuta (Sme rodina) rovnako zdôraznil nezastupiteľnú úlohu všetkých lesov bez rozdielu pri ochrane ovzdušia. Poukázal na závery konferencia OSN o klimatickej zmene v Glasgowe v podobe záväzku krajín neznižovať zalesnenie.