Satelitné snímky ukazujú presun ruských vojakov a techniky neďaleko hraníc Ukrajiny: Jednoznačné stanovisko prezidenta

Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Zábery zverejnené v posledných dňoch na sociálnych sieťach ukazovali ruské vojenské konvoje s tankami a raketami na juhozápade krajiny - pri ukrajinských hraniciach. Hovorca hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby v pondelok oznámil, že Washington situáciu monitoruje. Denník The Washington Post zase citoval amerických predstaviteľov, ktorí vyjadrili v súvislosti s hromadením ruských vojakov a techniky na ukrajinských hraniciach znepokojenie.

Satellite image taken today by @Maxar reveals presence of a large ground forces deployment — incl. tanks, APCs, self-propelled artillery — to a training area north of Yelnya, Russia. pic.twitter.com/fitG2APRZc