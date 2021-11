Influencerka sa odfotila na otcovom pohrebe: Keď uvidíte tie fotky, budete v šoku

Influencerka čelí silnej dávke nenávisti potom, čo zverejnila sériu fotiek, na ktorých je odfotená na pohrebe svojho otca pred otvorenou rakvou.

Ako informuje Daily Mirror, Jayne Rivera vymazala svoj účet na Instagrame po spŕške nenávisti od ľudí nad fotografiami, ktoré údajne urobila na pohrebe svojho otca. Fitness modelka z Floridy sa podelila o sériu ôsmich záberov, na ktorých je v rôznych pózach pred otvorenou rakvou. K príspevku napísala: „Motýľ odletel. Odpočívaj v pokoji, takto, bol si môj najlepší priateľ. Žil si dobrý život.“ Na jednom obrázku ju možno vidieť usmievať sa priamo do kamery, zatiaľ čo na inom stojí so spojenými rukami, ako sa modlí.

this Instagram model’s father passed away,,,, and she did a photo shoot with the open casket…. pic.twitter.com/u1EVNxaajz October 26, 2021

Fotky sa začali rýchlo šíriť internetom, pričom mnohí užívatelia Twitteru označili celú vec za extrémne hanebnú a neúctivú. Jeden užívateľ napísal: „K***a, to je jednoducho odporné a úplné nechutné.“ Ďalší komentoval: „Toto nie je v poriadku Jayne. Tvoj otec bol významný veterinár. Nemala by si sa fotiť pri jeho rakve. Nech odpočíva vo večnom pokoji.“ Tretí napísal: „Žiadna úcta. Žiadna dôstojnosť. Žiadny dôvod na to, aby sa niečo takéto robilo s výnimkou toho, že ukážete, že mladšie generácie sú odsúdené na zánik. Toto je extrémny príklad toho, kam do riti, tento svet speje.“ Ďalší užívateľ napísal, že narcisti sú v dnešnej dobe nekontrolovateľní a že ich životy sa sústreďujú na sociálne siete a lajky, ktoré dostávajú.