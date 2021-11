Matovič o novele o rozpočtovej zodpovednosti: Ešte nikto pri inom zákone tak dlho netrucoval!

Koalícia pri novele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ešte stále hľadá dohodu.

Uviedol to v utorok minister financií Igor Matovič (OĽANO). Novelu zákona mali poslanci Národnej rady (NR) SR prerokovať v utorok, pre neprítomnosť ministra aj spravodajcu návrhu v pléne sa však prepadla na záver schôdze.

"Je verejným tajomstvom, že hľadáme ešte dohodu v koalícii. Bohužiaľ, zatiaľ jeden koaličný partner oponuje, ale ja pevne verím, že sa nakoniec dohodneme," skonštatoval Matovič. Pripomenul, že ide o zákon, ktorý sa v parlamente presúva viac ako rok. Počas svojho pôsobenia v politike podľa vlastných slov nezaregistroval iný zákon, ktorý by sa presúval zo schôdze na schôdzu a niekto by tak dlho "trucoval".

Poukázal však na to, že je to v programovom vyhlásení vlády. "Máme byť zodpovední, sľúbili sme to ľuďom pred voľbami aj po voľbách, a preto si myslím, že na konci sa naozaj dohodneme," dodal Matovič.

Právna norma sa týka aj zavedenia limitu verejných výdavkov. Rokovanie o návrhu zákona však poznačili nezhody medzi koaličnými partnermi. Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) pre TASR potvrdil, že rokovania v tejto veci pokračujú a hľadá sa riešenie. Naznačil, že návrh zákona sa pravdepodobne presunie opäť na ďalšiu nadchádzajúcu schôdzu parlamentu.

"SaS je okamžite pripravená podporiť základnú časť, teda zavedenie výdavkových limitov," priblížil Viskupič s tým, že následne by mohli diskutovať o daňovej brzde, ktorú presadzuje SaS. Výdavkové limity sú totiž jedným z míľnikov plánu obnovy. Ak by sa však mala prijímať plná verzia novely zákona o rozpočtovej zodpovednosti vrátane úpravy dlhovej brzdy, SaS chce, aby v takom prípade bola do návrhu zapracovaná aj daňová brzda.

Vláda schválila 30. septembra 2020 návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým by sa, okrem iného, zaviedli záväzné limity verejných výdavkov. Novelu zákona parlament síce posunul do druhého čítania, zatiaľ ju však neschválil. Právna norma sa totiž viackrát presúvala.