Slovenská delegátka Miriam Prívarová: Vo svete vládne klimatická nespravodlivosť

Jednou z ťažiskových tém klimatickej konferencie COP26 by mala byť klimatická spravodlivosť a súvisiace investície v prospech etnických menšín a domorodého obyvateľstva.

Pre TASR to uviedla Miriam Prívarová, slovenská delegátka na klimatických summitoch Youth4Climate a pre-COP, ktoré predchádzali konaniu COP26. "Momentálne vládne klimatická nespravodlivosť. To znamená, že tí najchudobnejší a najmenej zodpovední za klimatické zmeny sú nimi najviac postihnutí," priblížila Prívarová, ktorá v súčasnosti pracuje pre Svetovú Banku na projektoch tzv. zelenej obnovy po koronakríze.

Účastníci spomínanej klimatickej konferencie Youth4Climate, ktorá sa konala pod záštitou OSN, podľa Prívarovej zdôrazňovali rolu pôvodných obyvateľov a lokálnych komunít pri boji proti klimatických zmenám.

"Domorodé obyvateľstvo a miestne komunity majú tradičné ekologické znalosti, ktoré sú prínosom," vysvetlila Prívarová s tým, že práve tieto komunity sú často opomínané. "Nemôžeme ich len informovať o projektoch, ktoré sa ich bytostne dotýkajú, ale práve naopak, musíme ich aktívne zapojiť do riešení," zdôraznila.

So znalosťami pôvodných obyvateľov pracuje v súčasnosti napríklad Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Jej program Systémy znalostí miestneho a pôvodného obyvateľstva (Local and Indigenous Knowledge Systems, LINKS) sa pokúša dosiahnuť začlenenie miestnych a domorodých znalostí do klimatických vied a politických procesov.