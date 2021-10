Pozor na dodávky elektriny! Distribútor hlási odstávky na tisíckach miest

Stredoslovenská distribučná (SSD) pripravuje počas budúceho týždňa niekoľko väčších odstávok elektriny.

Dokopy ich pocíti približne 3500 domácností v okresoch Púchov, Považská Bystrica, Žilina a Ružomberok. Energetici sa chystajú na dôležité opravy či výmenu niekoľkých technických zariadení, informoval TASR špecialista externej komunikácie spoločnosti Miroslav Gejdoš.

V okrese Púchov v obciach Zubák, Horná Breznica, Dolná Breznica a okrajovo aj v Lednických Rovniach naplánovali energetici odstávku elektriny v stredu 3. novembra od 7.30 do 19.30 h. Dotkne sa zhruba 1400 odberných miest. Dôvodom je rekonštrukcia vzdušného vedenia vysokého napätia.

Obyvatelia Jasenice a Stupného v okrese Považská Bystrica by mali počítať s odstávkami elektriny v utorok 2. a v stredu 3. novembra v čase od 7.30 do 21.30 h. Bez prúdu tam zostane takmer 800 odberných miest. Počas odstávky namontujú elektrikári na vedenie vysokého napätia diaľkovo ovládaný manipulačný prvok.

Niekoľko ulíc v meste Žilina čaká odstávka elektriny v piatok 5. novembra od 7.30 do 13.30 h. Energetici prerušia distribúciu pre 550 domácností na uliciach Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho, Puškinova, Čajakova a Sad SNP. Urobia tak pre opravy trafostanice.

Domácnosti v Hubovej, vo Švošove (obe okres Ružomberok) a v mestskej časti Ružomberka Stará Hrboltová zostanú bez elektriny v piatok 5. novembra od 8.00 do 15.30 h. Odstávku pocíti 800 odberných miest. Dôvodom bude oprava vzdušného vedenia vysokého napätia.

"Vo všetkých spomenutých prípadoch sú odstávky elektriny nevyhnutné pre charakter plánovaných prác a najmä bezpečnosť. Ak to okolnosti dovolia, pracovníci môžu jednotlivé odstávky ukončiť aj v kratšom čase," ozrejmil Gejdoš.

Dotknutých obyvateľov však energetici podľa neho žiadajú, aby sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpezliví. "V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku," podotkol.