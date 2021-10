Nepodceňujte dráždivý kašeľ! Vyhľadajte lekársku pomoc: Môže to byť znakom vážneho ochorenia

Dýchavicu či únavu počas bežnej fyzickej aktivity by ľudia nemali ignorovať, môže ísť o znaky pľúcnej fibrózy.

Včasná diagnostika a liečba znižuje pravdepodobnosť trvalého poškodenia pľúc, preto je dobré vyhľadať lekára. Pripomína to Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) prostredníctvom kampane Nádych pre život.

"Suchý dráždivý kašeľ spolu so zhoršujúcou sa dýchavicou, ktorá postupne obmedzuje fyzickú aktivitu a toleranciu námahy, je nutné brať vážne a vyhľadať lekára, v tomto prípade pneumológa, ktorý urobí všetky potrebné diagnostické kroky vedúce k objasneniu príčiny týchto ťažkostí," vysvetlil Bohumil Matula, pľúcny lekár z Nemocnice sv. Svorada v Nitre. U niektorých pacientov môžu byť dýchacie ťažkosti mierne, iných dýchavica obmedzuje pri každodenných činnostiach.

Progresívna pľúcna fibróza je postupná a nezvratná zmena pľúcneho tkaniva, ktorá vedie k trvalému poškodeniu pľúc. Medzi jej základné príznaky patrí dýchavica, neustupujúci kašeľ, únava a výrazne deformované (vyduté) nechtové lôžka na rukách a nohách. Najbežnejším typom je idiopatická pľúcna fibróza (IPF). "Priemerná dĺžka života po diagnostikovaní je tri až päť rokov, avšak včasná diagnostika a liečba môžu vyhliadky pacientov významne zlepšiť," skonštatovali odborníci.

Príčina vzniku IPF je neznáma, no podľa odborníkov ju u ľudí s genetickou predispozíciou pravdepodobne spôsobuje kombinácia viacerých faktorov. Často sa objavuje ako komplikácia autoimunitných ochorení a ochorení spojivového tkaniva. V takých prípadoch by mal aj dozerajúci lekár myslieť na to, že ochorenie môže poškodiť pľúca. Napríklad pri systémovej skleróze, tzv. sklerodermii, sa odporúča kontrola pľúcnych funkcií aspoň raz ročne. „Všeobecne platí, že v prípade chronického kašľa a postupného zhoršovania sa dýchavice a tolerancie námahy treba myslieť aj na túto alternatívu a požiadať o vyšetrenie u pneumológa,“ doplnil Matula.

Na Slovensku pacientom s týmto ochorením, ako aj ich blízkym pomáha občianske združenie Nádej pre pľúca - klub pacientov s pľúcnou fibrózou.