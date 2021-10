Zmena sezóny zavrie populárnu Chatu pod Rysmi: Takto sa pripravujeme na tuhú zimu!

Sú pripravení! Nielen medvede a svište sa chystajú na tatranský zimný spánok.

Od 1. novembra sa uzatvárajú turistické chodníky nad úrovňou vysokohorských chát. Z takmer 700 kilometrov turistických chodníkov tak bude do 15. júna uzavretá jedna tretina. Na „spánok“ sa chystá aj jedna z najnavštevovanejších chát – Chata pod Rysmi (2 250 m n. m.) Ako to na nej vyzeralo pred jej uzavretím?

Na prvý pohľad nič nenasvedčovalo tomu, že by chata mala byť zazimovaná. „Za tie roky to však už máme nacvičené. No tento záver sezóny nás poriadne vytrápil,“ privítal nás chatár a nosič Viktor Beránek (70). Dodáva, že sezóna sa napriek pandémii rozbehla a prišlo veľa návštevníkov – najmä cez víkendy.

Posledné dva mesiace sa však pokazilo všetko, čo sa mohlo. „Najprv elektrocentrála, potom solárny systém a batérie, následne centrálne vykurovanie, museli sme opraviť rozvod plynu. Všetok materiál, náhradné diely, batérie sme museli vyniesť na chrbte a každý servisák si to na chatu musel vyšliapať aj s náradím. A keď som mal pocit, že sme už všetko na konci sezóny zvládli, chata ostala bez vody. Nezostalo nám nič iné, len ju začať nosiť zo Žabích plies,“ vyratúva.

A čo všetko obnáša „zazimovanie“ chaty na 7 mesiacov? „Vytriediť potraviny a zniesť dole všetko, čo sa môže pokaziť alebo zmrznúť, kompletne a precízne vyčistiť, vydezinfikovať a vyderatizovať celú chatu, ponatierať, poopravovať všetko čo je poškodené, poodnášať do čistiarne všetky deky z nocľahárne, vyčistiť septik, odmontovať všetky časti, ktoré by sneh a lavína mohli zničiť. Nakoniec chatu poriadne zabezpečiť a rozlúčiť sa,“ dodáva.