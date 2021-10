Priznanie Anky Šiškovej, ktorá hviezdi v seriáli Sestričky: Rola primárky ju poriadne potrápila

Herečka Anka Šišková (61) aktuálne hviezdi v obľúbenom markizáckom seriáli Sestričky.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ten sa vysiela už tri roky, od roku 2018, a stále sa teší diváckej priazni. Anka hrá postavu primárky traumatológie, ktorú stvárňuje dokonale. Ako však priznala, jej rola ju zvykne aj poriadne potrápiť. Naučiť sa odborné výrazy z lekárskeho prostredia je pre ňu často poriadne zaťažkávajúca skúška.

Šišková sa s postavou primárky Marty v seriáli Sestričky zžívala nie najľahšie. Komplikované to bolo na začiatku, keď si musela zapamätať odborné lekárske názvy, ktoré jej často robili problém. „V prvej sérii, tam som bola pri operáciách a mala som aj takéto výrazy. Bolo to dosť ťažké, keď napríklad ten výraz bol až po nejakých troch minútach natáčania, že bol niekde na konci. Ešte na začiatku som si to vždy pozrela, to sa mi udržalo,“ priznala počiatočné problémy v Teleráne. So svojou vynaliezavosťou však prišla na úžasnú pomôcku, ktorá jej značne uľahčila náročné repliky a výrazy. „Keď bol na konci... tak si pamätám, že raz som ho mala napísaný na ruke. Lebo to bolo úplne na konci a si hovorím - to sa nestihnem ani pozrieť. No vyšlo to,“ doplnila Anka.