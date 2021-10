Masové protesty proti prevratu v Sudáne: Bezpečnostné sily zastrelili dvoch účastníkov

Najmenej dvoch demonštrantov zastrelili v sobotu príslušníci sudánskych bezpečnostných síl počas masových protestov proti vojenskému prevratu, ku ktorému v tejto africkej krajine došlo v pondelok.

Oznámil to nezávislý ústredný výbor sudánskych lekárov, z ktorého vyhlásenia citovali agentúry AFP a AP. "Dvoch demonštrantov zabila v meste Umm Durmán pučistická vojenská rada," uviedol na Twitteri zmienený lekársky výbor. Dodal, že jedného z demonštrantov postrelili bezpečnostné sily do hlavy, zatiaľ čo druhého trafili do brucha.

K usmrteniu demonštrantov došlo napriek opakovaným výzvam zo strany Západu, žiadajúceho, aby noví sudánski lídri umožnili v krajine pokojné protesty, píše AP.

Počas sobotných protestov vyšli do ulíc sudánskych miest, vrátane Chartúmu a Umm Durmánu, protestovať proti prevratu tisíce ľudí skandujúcich heslá na podporu sudánskej revolúcie.

Na demonštrácie ich vyzvali prodemokratické skupiny v krajine, menovite Združenie sudánskych profesionálov (SPA) a tzv. výbory odporu. Tie stáli aj na čele povstania, ktoré v roku 2019 viedlo k zvrhnutiu dlhoročného autokratického prezidenta Umara Bašíra a jeho režimu. Prodemokratické skupiny ľudí vyzvali, aby na protestoch žiadali o znovunastolenie prechodnej civilnej vlády a tiež prepustenie zadržiavaných popredných politických predstaviteľov. Sobotu pritom označili za "deň odporu".