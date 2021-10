Vakcinácia detí je kľúčová v boji proti pandémii: V USA budú očkovať deti od 5-11 rokov

Spojené štáty schválili v piatok na núdzové použitie vakcínu proti koronavírusu Pfizer/BioNTech pre deti vo veku päť až jedenásť rokov.

Informovala o tom agentúra AFP.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) udelil povolenie na podávanie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech po utorkovom odporúčaní poradného panelu FDA. Formálny súhlas musí ešte ohlásiť i Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) - v utorok by mal byť prediskutovaním klinických odporúčaní poverený príslušný panel odborníkov.

Následne sa môže spustiť očkovacia kampaň pre zhruba 28 miliónov detí v danom veku. Ako už predtým ohlásil Biely dom, malo by sa tak stať v novembri. V nasledujúcich dňoch by mali v USA distribuovať 15 miliónov dávok vakcín do ambulancií detských lekárov, na kliniky a do lekární. Farmaceutické firmy Pfizer a BioNTech tento týždeň oznámili, že americká vláda nakúpila 50 miliónov ďalších dávok ich očkovacej látky, aby zaistila i ochranu detí. "Očkovanie mladších detí voči ochoreniu COVID-19 nás priblíži k tomu, že sa budeme môcť vrátiť k normálu," povedala šéfka FDA Janet Woodcocková. Experti totiž považujú očkovanie detí a mládeže za kľúčové na vytvorenie tzv. kolektívnej imunity obyvateľstva.

Pre deti od päť do jedenásť rokov sa vakcína podáva v dvoch desaťmikrogramových dávkach v rozstupe troch týždňov, pričom ide o tretinovú dávku v porovnaní so staršími ročníkmi. Od začiatku pandémie bolo podľa údajov CDC v USA s koronavírusom hospitalizovaných 8300 detí vo veku 5-11 rokov a 146 ich v dôsledku nákazy zomrelo.

Spoločnosti Pfizer a BioNTech požiadali americký regulačný úrad o schválenie svojej proticovidovej vakcíny pre vekovú kategóriu 5-11 rokov začiatkom októbra. V tomto mesiaci tiež požiadali o schválenie i regulačný úrad EÚ - Európsku agentúru pre lieky (EMA).

FDA už na všeobecné použitie v USA odobril vakcínu od Pfizer/BioNTech pre deti od 16 rokov, a v máji na tzv. podmienečné použitie schválil aj vakcínu od tohto konzorcia pre deti od 12-15 rokov.