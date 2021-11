Nájomníci sa nestačili čudovať: V kuchynskej linke našli niečo tajomné! Čo to tam robilo?!

Pár objavil tajomnú miestnosť v zadnej časti kuchynskej skrinky ich nového bytu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje Daily Mirror, pár, ktorý skúmal svoj nový domov, bol šokovaný, keď našiel skrytú miestnosť s oknom v zadnej časti kuchynskej skrinky. Tajný priestor prinútil dvoch nových nemenovaných nájomníkov zamyslieť sa, prečo tam je, a preto sa na sociálnych sieťach podelili o toto prekvapenie.

Nie sú tam však žiadne dvere, ktorými sa dá normálne dostať do miestnosti, nemá žiadnu podlahu a zdá sa, že vo vnútri zostali nejaké káble a stavebné materiály. Žena sa na Facebooku podelila o svoje prekvapenie a napísala: „Práve som si prenajala byt so svojím priateľom a našla som izbu v našej kuchynskej skrinke. Určite v nej necháme niečo zvláštne pre ďalších nájomníkov, keď sa odsťahujeme."

Používatelia sociálnej siete to s úžasom komentovali a ponúkli niekoľko teórií o tom, na čo by miestnosť mohla byť. Jedna matka napísala: „Premenila by som to na skrýšu, aby som sa mohla učiť alebo schovávať a jesť obľúbené maškrty mojich detí, aby som sa o ne s nimi nemusela deliť.“ Iná používateľka napísala: „Urobila by som z toho malý pohodlný úkryt. Lezie vám manžel na nervy? Utekaj sa skryť."

Iní boli svojimi odhadmi výstrednejší. Jeden vtipkoval, že by to mohla byť potenciálna práca sériového vraha: „Perfektné miesto na ukrytie tiel.“ Niektorí pohŕdli tými, ktorí budovu postavili a označili to za plytvanie dobrým a prirodzeným svetlom.