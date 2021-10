Hviezda internetu nezvládla žiarlivosť: Manželku najskôr špehoval a... Hrozné, čo urobil potom!

Ali Abulaban sa po streľbe údajne priznal svojej matke a polícii.

Ako informuje People, hviezda TikToku bola obvinená zo špehovania svojej manželky, ktorú zastrelil, a kamaráta, o ktorom si myslel, že ho s ním podvádza. Ali Abulaban bol obvinený z dvoch vrážd prvého stupňa a bol zatknutý. Mal sa priznať k smrteľnej streľbe na svoju manželku Anu Abulabanovú (28) a jej kamaráta, 29-ročného Cadenasa Barrona.

Podľa prokurátorov Abulaban, ktorý má takmer milión sledovateľov na TikToku, býval v hoteli a prenasledoval svoju manželku, keď mu povedala, aby sa odsťahovala z ich bytu v San Diegu. Vo štvrtok sa muž údajne vkradol späť do bytu, keď bola jeho manželka vonku, a stiahol si aplikáciu s odpočúvacím zariadením na iPad svojej 5-ročnej dcéry, ktorý zostal v spálni. Je tiež obvinený zo zničenia bytu. Muž údajne veril, že ho jeho žena podvádzala.

Abulaban začal túto aplikáciu počúvať a o niekoľko hodín neskôr počul, ako sa jeho žena rozpráva s iným mužom. Nahnevaný sa ponáhľal späť do bytu, kde údajne spustil paľbu na Barrona – trikrát ho postrelil – a jeho manželku, pričom ju strelil do hlavy. Potom údajne zavolal svojej matke a priznal sa jej. Následne vyzdvihol svoju dcéru zo školy, pričom stále mal pri sebe vražednú zbraň. Abulaban počas jazdy zavolal políciu a údajne sa priznal. Krátko na to bol vzatý do väzby. Nebolo to prvýkrát, čo bol Abulaban násilný voči svojej manželke. Podľa prokurátora podala minulý mesiac na svojho manžela trestné oznámenie po tom, keď ju údajne strčil a zranil.