Hudobníčka a cestovateľka Dorota Nvotová: Po tom, čo urobil Fico, vzkypela vo mne žlč!

Svojej povesti rebelky nezostáva nič dlžná.

Známa dcéra slávnych rodičov Dorota Nvotová (39) otvorene prehovorila o témach, ktoré momentálne rozdeľujú Slovensko. A keď príde reč na politikov, speváčka si nedáva servítku pred ústa. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa Nvotová porozprávala aj o tom, ako jej išlo o život a prečo sa so svojím otcom Jaroslavom Filipom († 51) musela stretávať tajne.

? Pre pandémiu a problémy s peniazmi ste už predali dom, klavír aj dve autá. Ako ste na tom teraz? Trápia vás ešte existenčné problémy?

S peniazmi to u mňa vyzerá tak, že keď dá Boh zajačika, dá aj trávičku. Niekedy je to natesno, inokedy lepšie, ale ešte sa nestalo, že by sme nemali na jedlo alebo na cigarety. A čo sa týka tých áut, stále kupujem a predávam autá. Som už ako taký autobazár.

? Ako ste prežívali začiatky pandémie? Mali ste strach? Báli ste sa o svoj život?

Prežila som už toľko smrteľných tropických chorôb, že nejaká ustráchanosť u mňa nehrozí. Mala som rešpekt, ale strach som nepociťovala. Dodržiavam opatrenia, občas, ako každý smrteľník, nejaké poruším. Napríklad, keď si doma zabudnem rúško, natiahnem si cez ústa sveter. Ale nič, samozrejme, nerobím vedome a naschvál. Vždy som dúfala, že keď sa zaočkujeme, bude sloboda. Teraz tú slobodu kazia ľudia, ktorí sa rozhodli riskovať svoje zdravie a zdravie svojich detí. Nech sa každý rozhodne sám za seba, ale nechcem byť za to spoluzodpovedná.

? Mali ste vo svojom blízkom okolí človeka s ťažkým priebehom koronavírusu?

Áno, mali sme. Bývalý manžel, otec môjho syna Filipa mal covid a bol v nemocnici. Nebol na pľúcnej ventilácii, ale veľmi sme sa o neho báli. V tom čase sme boli so synom na Maledivách. Keď malý volal s ockom, nevyzeralo to dobre. Mali sme veľký strach.